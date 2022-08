Alejandro Valverde y Enric Mas lideran a Movistar en La Vuelta

Además, el equipo INEOS Grenadiers anunció su equipo para disputar la Vuelta, encabezado por Richard Carapaz --segundo en 2020-- y con el español Carlos Rodríguez como otra posible baza.

"El equipo hará todo lo posible para ganar la carrera, con un equilibrio de talento probado en grandes vueltas y exuberancia juvenil para hacer sentir su presencia en todo momento", anunció el INEOS.

El equipo será el siguiente: Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Ben Turner y Dylan van Baarle.

"Our team for the Vuelta is a really exciting one."



You can find out more about our #LaVuelta22 squad, which includes two Grand Tour winners and four riders making their three-week debuts: