Un joven Álvaro López veía por televisión el Mundial de Atletismo de China en 2015, entre otras cosas, por la fascinación que emitía Usain Bolt, la estrella del atletismo mundial por aquel entonces, cuando el marchador Miguel Ángel López logró un oro histórico para España en la prueba de los 20 kilómetros y, a partir de ahí, ya nada volvió a ser igual para Álvaro.

Este domingo, Álvaro López estará junto al último campeón del mundo español y al lado de su compañero y amigo Marc Tur en el estreno mundial de la prueba de los 35 kilómetros marcha. Será en el Mundial de Oregón (Estados Unidos) con el objetivo, ambicioso y realista"de conseguir finalizar entre los 20 primeros, tras haber logrado el pasado mes de marzo el oro en la Copa del Mundo de Muscat (Omán) por equipos a pesar de su discreta actuación individual.

"Llevo poco en esto de la marcha y me encuentro más cómodo en distancias cortas. Aquí hay gente muy rápida que viene de los 50 km marcha como mi compañero Marc Tur, pero creo que será más una carrera para la gente de los 20 km", ha analizado.

Será la puesta de largo de los 35 km marcha tras el adiós definitivo de los 50 km en los Juegos de Tokyo 2020, una prueba que Álvaro disputó por primera vez el pasado mes de enero con un tiempo de 2:32:44 en Lepe (Huelva) antes de la experiencia de la Copa del Mundo por equipos.

Una rápida progresión

Han pasado siete años desde que Álvaro probara la marcha atlética, tras haber pasado por las carreras de fondo y el fútbol en sus inicios como deportista, antes de que su relación con su primer entrenador le llevara al Centro de Alto Rendimiento de Madrid como trampolín hacia la élite de este deporte.

Álvaro ha preparado a conciencia esta prueba con una aclimatación progresiva que ha finalizado en Denver (Colorado), donde las condiciones de altitud y calor habrán moldeado su estado de forma para competir en las calles de Eugene.

"Al entrenar en Denver a mayor altitud y con temperaturas más altas, creo que será una buena palanca para buscar un mejor rendimiento en Eugene, con temperaturas más suaves y sin tanta humedad, ya que no está en la costa; a la hora a la que competimos se esperan unos 17 grados centígrados y en Denver hemos estado entrenando a 33 °C", ha indicado.

“La aclimatación en Denver ha sido muy positiva de cara al domingo“

Su evolución ha sido muy positiva, en parte debido al aspecto mental que ha trabajado desde 2019 con una psicóloga tras retirarse en una prueba, lo que le hizo plantearse el aspecto psicológico, según explica: "Si hoy estoy aquí es porque he mejorado la parte psicológica, hace unos años no salían las cosas y no era por la parte física, por lo que es clave trabajar el cerebro, que es un músculo más".

00.19 min Oregón 2022 | Marc Tur, Miguel Ángel López y Álvaro López compiten en los 35 kilómetros marcha

La carrera dictará sentencia este domingo en la madrugada de Colorado, tarde en España, pero Álvaro López se muestra valiente antes del pistoletazo de salida en las calles de Eugene junto a Miguel Ángel López y Marc Tur de los que dice aprender mucho, pero a los que planteará batalla "porque el hecho de ser mis ídolos no quiere decir que no les quiera ganar, al contrario".