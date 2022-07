A Wimbledon 'se le ha colado' una jugadora nacida en Rusia y ha ganado el torneo. Elena Rybakina, que nació en Moscú pero se nacionalizó kazaja, ha ganado la final a la tunecina Ons Jabeur (3-6, 6-2 y 6-2) en un Grand Slam que prohibió participar a tenistas rusos y bielorrusos.

El veto a los jugadores de esos dos países fue una decisión polémica. Novak Djokovic, entre otros, se mostró en contra de la postura del Grand Slam británico y la ATP optó por no repartir puntos en el torneo.

"Ante una acción militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en el torneo. Por lo tanto, es nuestra intención prohibir la participación de todos ellos en Wimbledon 2022", manifestaba la organización del torneo en un duro comunicado.

Pues con estos precedentes, una tenista nacida en Rusia y nacionalizada kazaja se ha plantado en su primera final de un Grand Slam y ha remontado el partido ante la número dos del mundo, Ons Jabeur, para alzar el torneo.

Rybakina, vigésimo tercera del mundo y de 23 años, solo había logrado la victoria en dos torneos WTA 250, el de Bucarest de tierra batida en 2019 y el de Hobart en pista dura en 2020. Ha logrado su primera victoria en un campeonato en hierba, ni más ni menos, que en el mítico Wimbledon.

Tras un paupérrimo primer set, con 17 errores no forzados en el que acabó siendo vapuleada por 2-6. Apoyada en un gran saque y en muchísimos golpes ganadores en el segundo y tercer set (22), consiguió una remontada histórica que le convierte en la ganadora más joven de Wimbledon desde que en 2011 venciera Petra Kvitova.

“▪ 0-40 down

▪ In the third set

▪ In a Wimbledon final



Elena Rybakina then won five points in a row and never looked back ��#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/34BldgqEo8“