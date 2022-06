La segunda manga dio comienzo de forma opuesta. Tras dos juegos placenteros, Berankis conseguía 'brekear' al resto con varios saques endebles del español para ponerse 2-1 y servicio. Nadal pudo revertir la situación, pero deshechó hasta dos pelotas de rotura cuando parecía que volvíamos al 2-2 en el marcador.

El lituano hacía el 3-1 con una remontada heroica (15-40) y complicaba el set en sobremanera a Nadal. El de Manacor no iba a salirse del partido y cerraba su servicio (3-2) con algunos apuros para después romper el servicio de su rival (3-3) con un juego magistral del español conectando derechas muy largas y algún revés cruzado de mucho mérito.

Nadal sacaba su juego tras un deuce muy reñido (4-3) y el sorprendente Berankis también hacía lo propio (4-4) levantando dos opciones de rotura por parte del ganador de 22 grandes.

Fue entonces cuando la historia volvió a repetirse. El manacorí reincidía en lograr juegos al saque con cierta complicación (5-4) y se llevaba para su lado del campo el segundo parcial tras errar hasta tres bolas de set al resto ante un combativo Berankis (6-4).

“Rafa roaring ����​@RafaelNadal is one set from victory, leading Ricardas Berankis 6-4, 6-4#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Dx8klNzIve“