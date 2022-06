Badosa se embala ante Bara y disputará la tercera ronda

El segundo set siguió la estela del primero y las dos púgiles aseguraban su saque sin oposición salvo una bola de break para Badosa en el primer juego que finalmente no lograba convertir (2-2).

No obstante, en el quinto juego iba a cambiar la historia. Badosa aprovechaba los errores de Bara y se colocaba por delante en el segundo parcial con un ganador desde fondo de pista (3-2) para después confirmarlo con un saque en blanco (4-2).

Bara se dejó llevar en el siguiente juego y la número 4 del mundo reiteraba el castigo con otro 'break' al resto (5-2) y dejaba así prácticamente sentenciado el segundo partido de Badosa sobre la hierba de Wimbledon.

Con un saque magistral, la española cerraba la segunda ronda (6-2) y certificaba su pase al tercer encuentro en la hierba de Londres donde se las verá ante la dos veces campeona en Wimbledon y tricampeona en el Mutua, la checa Kvitova.

“Sealed with an ace ��



No.4 seed @paulabadosa is safely through to the third round, beating Irina Bara 6-3, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/PrYuUU4eRO“