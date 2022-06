WorldSBK 2022

El piloto español Álvaro Bautista ha ampliado su relación con Ducati hasta 2023, según confirma la marca italiana y el portal WorldSBK.com. En su segunda etapa con la escudería, el de Talavera de la Reina (Toledo) marcha firme como líder del Mundial a punto de llegar a su ecuador.

El director del equipo Aruba.it Racing Ducati, Stefano Cecconi, ha afirmado: "Siempre he creído en Álvaro desde el punto de vista deportivo y siempre hemos tenido una muy buena relación personal, incluso cuando nuestros caminos se separaron temporalmente".

"Cuando decidimos volver a apostar por él este verano pasado, algunos calificaron esta jugada como una apuesta muy arriesgada, pero ambas partes estábamos convencidas de estar tomando la decisión correcta", ha confirmado.

Por su parte, Álvaro Bautista ha asegurado estar "muy contento" de poder continuar al menos un año más con el equipo Ducati. "Es como una familia para mí, siempre me he sentido bien con este equipo y desde que he vuelto las sensaciones han sido incluso más positivas que en la temporada 2019".

"Cuando algo funciona tan bien sólo podemos seguir trabajando, mirando hacia delante", ha apostillado Bautista, quien ha asegurado: "Física y mentalmente creo que estoy en el mejor momento de mi carrera".

Respecto al equipo italiano, el talaverano ha subrayado estar "encantado" de seguir trabajando con Ducati, "una fábrica muy importante, orientada a la tecnología, y siempre buscando el desarrollo". "Ser parte de este proyecto y de este equipo es algo increíble a nivel personal", ha valorado.

Bautista dio el salto de MotoGP al WorldSBK en 2019 de la mano de Ducati. Tras lograr el subcampeonato en esa primera temporada, el español dio la sorpresa del mercado al anunciar su fichaje por Honda, que apostaba por él para implantar el HRC en Superbike.

El resultado no fue el esperado por ambas partes y, tras dos años con la marca japonesa, Bautista y Ducati firmaban un nuevo acuerdo para 2022, en el que ha sumado 12 podios en las 12 carreras disputadas, con seis victorias. Es el líder con 36 puntos de ventaja.