Luis Enrique: "República Checa puede ganar a cualquiera"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha asegurado en la previa del República Checa-España de este domingo que prefiere "competiciones para crecer" como la Nations League en lugar de los amistosos.

El técnico asturiano ha elogiado a Marco Asensio, del que ha dicho que su tiro "no lo tienen más de seis jugadores en el mundo", y a su trío de porteros, de los que ha dicho que todos pueden ser titulares.

Sobre el rival de este domingo, República Checa, actual líder de grupo tras su victoria sobre Suiza (2-1), Luis Enrique espera "un equipo valiente que defiende muy bien y que además juega en casa". "Nos espera un partido muy difícil. República Checa asciende de la Liga B, pero ha demostrado que puede ganar a cualquiera".

“Los delanteros han de ser el primer defensor“

"Y porque no hay rival fácil ni sencillo en ninguna competición y mucho menos en esta. No sé cómo vamos a quedar mañana, pero seguro que nos vamos a vaciar, correremos tras pérdida y lo daremos todo, para mí eso ya me da una tranquilidad bestial. A mí como entrenador y también a los jugadores les da esa tranquilidad", manifestó.

Cuestionado por cómo deben ser los delanteros en la selección, Martínez ha apuntado que "han de ser el primer defensor". "Esta selección defiende de esta manera por la actitud defensiva que tienen sus delanteros", ha explicado el seleccionador, que cree que todos los jugadores con perfil ofensivo que hay en la convocatoria "pueden jugar de nueve".

Preguntado por sus futbolistas más jóvenes, Luis Enrique explica que solo es fiel a su estilo. "Yo no descubro la penicilina, cuando me gusta Pedri lo traigo. Igual hay que tener algo de valentía, pero cuando ves a Gavi, igual -siempre basado en los principios que tengo- soy simplemente fiel al estilo que considero. Hay muchos jugadores con veteranía muy interesantes y todavía estoy abierto a que pueda aparecer algún jugador para ayudarnos por sorpresa. Y por desgracia también se caerá alguno", dijo sobre la lista para el Mundial de Catar 2022.

Respecto a cuántos jugadores podrá convocar para el Mundial, Luis Enrique ha apuntado que todavía no hay nada decidido, pero que serán más de 23 y que muchas selecciones se arrepintieron de llevar a 26 a la pasada Eurocopa porque "dejar cada partido a tres jugadores fuera de la convocatoria genera mal ambiente, algo que no pasó con España", que llevó a 24.