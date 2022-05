Carlos Alcaraz, ganador del Mutua Madrid Open, ha estado en Tablero Deportivo de RNE tras conseguir el título en la pista madrileña: "Poco a poco lo voy asimilando, lo que ha repercutido en españa y en todo el mundo".

A pesar de ser una de las figuras más reconocidas del tenis actual, admite que no ha cambiado: "Aunque la gente me reconozca por la calle llego a casa y sigo siendo un chico normal, soy el mismo de siempre".

El murciano de 19 años tiene los objetivos muy claros, inlcuido Roland Garros: "Mi objetivo es ganar un Slam y hasta que no consigo un objetivo no paro. Tengo ese punto de cabezón de siempre. El tobillo ya está recuperado y físicamente estoy cansado pero me encuentro bien. dispuesto a entrenar duro para París".