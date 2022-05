Luka Doncic volvió a ser decisitvo junto a Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith en la victoria de los Dallas Mavericks ante Phoenix Suns (111-101) en el cuarto encuetro de las semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA para forzar el quinto y definitivo de la serie (2-2) en la cancha de los Suns.

“�� FINAL SCORE THREAD ��



Luka Doncic dimed out 11 assists in the @dallasmavs Game 4 win to tie the series at 2-2!#MFFL



Luka Doncic: 26 PTS, 7 REB, 11 AST, 3 STL

Dorian Finney-Smith: 24 PTS, 8 REB, 8 3PM



Game 5: Mavs vs. Suns, Tue. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/4JZvpWOPlH“