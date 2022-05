Marc López, una vida dedicada al tenis

Si hablamos del pequeño Marc López tenemos que hacerlo como el chico de la sonrisa eterna, un doblista excepcional y una persona excelente. “Tiene un talento que se merece todo lo que ha pasado y por ser tan buena persona”. Estas eran las palabras de su fiel amigo Rafa Nadal cuando le preguntaban por ‘Bulet’, mote cariñoso por el que le conocen sus allegados.

Campeón de Roland Garros en 2016 con Feliciano López, triple finalista de Grand Slam en Australia por partida doble y en París, y su título más especial, la medalla de oro en Río 2016 junto a su cordón umbilical particular, el manacorí Rafael Nadal. Aquellas lágrimas del catalán en lo más alto del podio escondían el amor por sus amigos y, sobre todo, por una vida dedicada al tenis.

La Manolo Santana sabe reconocer a las leyendas y así lo hizo con el tenista que lleva su nombre en la tarde de ayer y también con Marc López delante de las 12.000 personas que se agolpaban para ver el Nadal – Goffin.

Con los ojos vidriosos y la mirada clavada en el monitor situado en lo alto de las gradas, el catalán visualizaba un video homenaje en su honor recordando los mejores momentos de su carrera y todas las personas que tuvieron el placer de cruzarse en su camino.

Además, bajo la atenta mirada de los espectadores, Feliciano López, amigo personal y director del torneo madrileño, le hacía entrega de un cuadro que rememoraba los abrazos más característicos de su carrera cuando lograba los títulos que han marcado su vida.

Marc López no es una tenista más y, por supuesto, no es una persona cualquiera. Marc es un fiel escudero de sus amigos y un tenista que no necesitaba destacar entre el resto para ser uno de los mejores doblistas de la historia.

Al terminar el partido de primera ronda con Alcaraz el barcelonés pedía perdón a la Manolo Santana por su "bajo estado de forma" poniendo sobre los hombros del murciano todo el mérito de la victoria. Porque Marc es así, en la derrota ni un pero y en el triunfo cede todo el merecimiento al de su lado. Un tipo excepcional. El tenis te da las gracias y nosotros también, Bulet.