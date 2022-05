El tenis lo hacen grande los aficionados. Si bien se trata de una frase que puede ser utilizada como un mantra en cualquier deporte, lo que se está viviendo durante estas semanas en la Caja Mágica demuestra que el Mutua Madrid Open ha recuperado su esencia en este 2022

Coincidiendo con el 20 aniversario del torneo, las gradas han vuelto a recuperar su vida habitual ya alejados de mascarillas y esa “nueva normalidad” que el año pasado dejó a todos los asistentes a medio gas.

Es por ello que desde las redes sociales de RTVE nos hemos volcado con una cobertura especial in situ centrada en el público y en dar voz a todos aquellos aficionados al deporte de la raqueta que durante 2020 y 2021 se vieron obligados a ser partícipes de un Mutua Madrid Open descafeinado

Nadal sigue siendo el favorito del público

El tenista manacorense, y su participación en duda hasta el último momento, provocaron que la expectación generada por el número 1 del tenis español sea aún mayor que en años anteriores.

El idilio de Rafa y Madrid no es el mismo que en lugares como París o Montecarlo, pero jugar en casa siempre le da un plus a un Nadal que no llega en su mejor momento de forma tras la lesión.

Los espectadores quieren ver a Rafa allá por donde pase, y tienen total convencimiento de sus opciones en el torneo como exponen a través de las redes sociales de RTVE.

La 'Rafamanía’ se hizo palpable desde el primer día, cuando la afluencia de público en las pistas de entrenamiento obligó a trasladar la primera práctica de Nadal a la pista Manolo Santana.

“Se abre el techo de la pista Manolo Santana y aparece... RAFAEL NADAL PARERA (@RafaelNadal) #MMOPEN #TenisRTVE28A



Primer test del manacorí sobre la tierra batida de Madrid



El programa resumen de la jornada en: https://t.co/RtgLoeBL1W pic.twitter.com/WL6u4xPYym“ — Teledeporte (@teledeporte) April 28, 2022

En nuestra cuenta de TikTok las alabanzas al manacorí duplican las de cualquier otro jugador, y en las encuestas del 'Tú Eliges’, el formato donde el público tiene el poder de decidir qué ver a través de la cuenta de Instagram de Teledeporte, Nadal gana por mayoría.