Valencia Basket jugará las semifinales de la Eurocup tras su trabajada victoria 98-85 ante Boulogne Metropolitans 92 y su siguiente rival será la Virtus.

Este miércoles el equipo taronja ha superado otra ronda eliminatoria a partido único en La Fonteta, donde también recibirá a los italianos.

[Vuelve a ver el Valencia Basket - Boulogne Metropolitans 92 íntegro en RTVE Play]

Los de Joan Peñarroya comenzaron con muchísima puntería, rayando la excelencia en ataque. El acierto lo personificó --otra vez-- Jasiel Rivero, con (11 puntos y 100% acierto en el primer cuarto.

Pero Metropolitans no se quedó muy atrás en este periodo de marcador abultado (32-26). Al inicio del segundo, los locales siguieron con las muñecas calientes y abrieron una brecha de 15 puntos (43-28). No fallaron su primer tiro de dos hasta que pasaron 14 minutos de partido.

El equipo francés empezó a mostrarse desesperado por momentos ante un equipo liderado por Bojan Dubljevic, aunque con un triplazo sobre la bocina de Jordan McRae entre tres defensas se mantuvieron en el margen de los diez puntos (56-46).

Cummings puso un poco de emoción

El guion no cambió en la segunda mitad y solo un excepcional Will Cummings mantuvo con vida a los metropolitanos --antiguo Paris Levallois, que se mudó a la periferia de la capital--. El base estadounidense acabó con una valoración de 37 --el mejor jugador del partido-- y les puso a ocho puntos en el último cuarto, pero ya no pudo hacer más.

Al final, sin sorpresas, Valencia suma otro triunfo en una competición a la que le tiene tomada la medida, también con este nuevo formato.

El siguiente rival del cuádruple ganador de la Eurocup será la Virtus Segafredo Bolonia, que el martes ganó a Ratiopharm Ulm (83-77). Como todo el playoff será a partido único en el campo del mejor clasificado en la primera fase, por lo que el equipo del seleccionador español, Sergio Scariolo, tendrá que darse cita en el pabellón de la Fuente San Luis.

La otra semifinal enfrentará a Morcabanc Andorra con Frutti Extra Bursaspor también en el feudo del equipo de la ACB. El equipo turco ha vencido 83-85 a Cedevita Olimpia Liubliana en un final ajustadísimo. De hecho, el equipo esloveno anotó un triple sobre la bocina que le daba la victoria, pero fue revisado y anulado porque se lanzó fuera de tiempo.