257 kilómetros de la que probablemente es la carrera más dura del ciclismo y el espectáculo más grande de este deporte. Un espectáculo que radica en los 30 tramos de adoquines que deberán superar este año. Y no de un adoquín cualquiera, el adoquín de la Roubaix. Duro como ningún otro y que suma 55 kilómetros.

Una carrera que este domingo se espera seca y soleada. Pero en la que deberán superar los tradicionales y durísimos pasos del bosque de Arenberg, donde empieza de verdad la carrera, y los no menos clave como Mons en Pevele o el Carrefour del Arbre para acabar en el velódromo de Roubaix, quizá el final más icónico y bonito del ciclismo.

El recorrido es prácticamente igual al del año pasado, comenzando los tramos adoquinados, 30 este año, a 160 kilómetros de meta.

Van der Poel, favorito

El trofeo, como no puede ser de otra manera, es un pesado adoquín y entre los favoritos a conseguirlo destaca sobre manera el ganador del Tour de Flandes Mathieu Van der Poel. El neerlandés aún no ha podido ganar en Roubaix. Fue tercero el año pasado.

Y Van der Poel es tan favorito por la situación que está viviendo Wout Van Aert. Contagiado de covid justo antes de Flandes ha podido llegar a Roubaix por el retraso una semana de la carrera por las elecciones de Francia el domingo pasado. Su equipo comunicó el jueves que estaba entre los seleccionados, pero para apoyar a sus compañeros. Obviamente, después de un parón por enfermedad no llegará en sus mejores condiciones, pero no creo que nadie vaya a fiarse. Yo, al menos, no lo haría.

Por detrás aparecen el danés Mads Pedersen y el suizo Stefan Kung. Dos especialistas. Y otros corredores con opciones son Mohoric, Kristoff o Stuyven.

En cuanto a los españoles, confiar en el asturiano de Movistar Iván García Cortina. Un buen especialista que necesita refrendar las opciones que ha mostrado otros años.

Solo dos españoles han conseguido subir al podio de esta carrera, Miquel Poblet y Juan Antonio Flecha. Esperemos que alguien repita pronto.