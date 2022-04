Paula Badosa se agarra a Charleston con una gran remontada ante Claire Liu

La tenista española Paula Badosa ha sumado este jueves su segundo triunfo esta semana en el torneo de Charleston (Estados Unidos), de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, al vencer (3-6, 7-6(8), 6-1) a la estadounidense Claire Liu en una trabajada remontada.

