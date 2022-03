"Sé que la gente no lo va a entender, lo sé y lo acepto, pero tengo otros sueños que no incluyen viajar por todo el mundo, estar lejos de mi familia y de mi casa, que es donde quiero estar". Así de clara y sincera se ha mostrado Aslhleigh Barty, que ha sorprendido a todos con el anuncio de su retirada del tenis profesional, siguiendo el camino de otros compatriotas como Casey Stoner y Ian Thorpe, que también optaron por una retirada prematura.

Como el motociclista y el nadador, Barty dice adiós en lo más alto. Número uno del mundo desde 2019 y reciente ganadora del Open de Australia, apenas tiene 25 años. Pero Barty ha decidido parar. "Ya no siento el impulso físico ni las ganas emocionales que se necesitan para seguir desafiándose a uno mismo al más alto nivel. Estoy totalmente agotada. Físicamente, no tengo nada más que dar", ha explicado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Una posición aplastante que no deja lugar a dudas sobre lo meditado de su decisión. Barty, con 15 títulos en su haber, tres de ellos Grand Slams, se marcha con unas ganancias de 24 millones de dólares y con el objetivo de centrarse en la "Ash persona y no en la Ash deportista".

No es la primera vez que Barty dice adiós al tenis. Ya lo hizo en los inicios de su carrera, con solo 17 años, cuando se apartó de la raqueta durante unos meses después de apuntarse el torneo junior de Wimbledon. En aquella ocasión, dirigió su rumbo al criquet profesional, aunque pronto regresó al tenis y triunfó de manera rotunda. "Sé que he hecho esto antes, pero con un sentimiento diferente", apuntaba Barty, distanciando su actual decisión de aquella de 2014.

La falta de motivación por su deporte influyó en su decisión: "Se convirtió en un trabajo que no disfrutaba. Quería seguir disfrutando de las motos, pero la mayor parte de mi trabajo consistía en citas y compromisos con los medios. Rara vez podía ir a casa. Estas cosas me robaron la alegría a lo largo de los años".

“Rara vez podía ir a casa, me robaron la alegría a lo largo de los años“

Stoner lo dejó con 26 años: "Se convirtió en un trabajo que no disfrutaba"

Thorpe se retiró con 24 años: "La natación dejó de tener la importancia de antes"

Ian Thorpe, por su parte, dejó la natación en 2006, con cinco medallas de oro olímpicas y agotado por su profesión. Solo tenía 24 años. "Soy joven para afrontar los nuevos desafíos y aceptarlos en mi vida futura", dijo aquel día en el que hizo pública su decisión, que convertía en definitivo el paréntesis que se dio después de los Juegos de Atenas 2004, arrastrado por una lesión y ausencia de motivación.

“Me di cuenta de que debía hacer otras cosas“

"La natación dejó de tener la importancia de antes, no ha vuelto a ser lo que era para mí", aseguró. En un sentido similar al de sus compatriotas Barty y Stoner, Thorpe decidió dar más espacio al Ian persona: "La natación ha sido mi manto de seguridad, pero, a la vez, provocó que no equilibrara mi vida de la forma apropiada y me di cuenta de que debía hacer otras cosas y dejar que la natación tomara un papel secundario en este momento". Thorpe protagonizaría un breve regreso a la competición años después y reveló que se retiró sumido en una profunda depresión.

La vida, para ellos y para Barty, es mucho más que el éxito en el deporte profesional. La exigencia para mantenerse al más alto nivel no siempre compensa. Cuestión de prioridades.