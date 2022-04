El Tour de Flandes de 2022 se presenta con mucho frío y la baja casi a última hora del máximo favorito e ídolo local Wout van Aert; pero con extraordinarios alicientes como el debut en la prueba de Tadej Pogacar o la participación del clasicómano más ofensivo, Mathieu Van der Poel, que prometen animar este domingo la gran fiesta del ciclismo belga.

Porque además para su 106ª edición, De Ronde van Vlaanderen recupera el público después de dos años sin aficionados en los míticos muros de esta carrera por el coronavirus.

Precisamente la COVID-19 es la causa por la que Van Aert ha tenido que renunciar a correr, según ha anunciado el propio campeón belga este viernes.

“���� #RVV22



Wout van Aert has to forfeit for the Ronde. pic.twitter.com/krw9FXi8xU“ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 1, 2022

El mejor todoterreno del ciclismo mundial había impresionado con sus prestaciones en las primeras carreras del año, como la París-Niza, y en la primera carrera preparatoria del Tour de Flandes, la E3, donde el Jumbo volvió a hacer doblete con Van Aert y Christophe Laporte.

El francés es uno de los principales refuerzos de la formación neerlandesa precisamente para estas clásicas de primavera en las que su compañero tenía el gran objetivo de conseguir su primera victoria en Flandes.

Fue segundo hace dos años tras su archirrival Van der Poel (Alpecin), que ahora pasa a ser el gran candidato a pesar de que apenas ha corrido este año.

Debutó hace solo dos semanas nada menos que en la Milán-San Remo, el primer monumento del año, donde quedó tercero. Y esta semana ha ganado A Través de Flandes, considerado el último ensayo antes de la segunda de las cinco grandes pruebas de un día del calendario ciclista, que tiene lugar tradicionalmente el primer domingo de abril.

Van der Poel es sinónimo de espectáculo, como también lo es Tadej Pocagar (UAE), que va a debutar en esta prueba. Las subidas cortas y explosivas y los adoquines no son el terreno ideal del esloveno. Pero el doble ganador del Tour de Francia no es un vueltómano cualquiera, ya tiene dos monumentos (Lombardía y Lieja) y no esconde su ambición por ganarlos todos algún día.

Los grandes bloques También hay que poner un gran foco al último ganador, el danés Kasper Asgreen, que encabeza al equipo belga del QuickStep, sin Julian Alaphilippe y con un rendimiento conjunto menos impresionante que otras temporadas, pero siempre con un gran plantel para este tipo de carreras: Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar… 00.51 min Asgreen gana al sprint a Van der Poel el Tour de Flandes 2021 Otro bloque a seguir es el Ineos, liderado por Thomas Piddcok y donde debutará el ecuatoriano Jhonatan Narváez. El abanico de aspirantes es mucho más amplio, con el ganador en San Remo, Matej Mohoric (Bahrain), el francés Anthony Turgis (TotalEnergies), el belga Victor Campenaerts (Lotto) o el suizo Stefan Küng (Groupama). La representación española estará en el equipo Movistar, encabezado por Alex Aranburu (debutante) e Iván García Cortina, una dupla que ya se dejó ver en la San Remo. Imanol Erviti va a correr el Tour de Flandes por 17ª ocasión, el que más con diferencia de todos los inscritos. En el otro lado, el de los jóvenes, atención también al noruego Johannssen Tobias Halland (Uno-X), que viene de hacer una sensacional Volta a Catalunya.