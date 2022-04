El tenista español Carlos Alcaraz ha derrotado al serbio Miomir Kecmanovic en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y jugará este viernes las semifinales contra el polaco Hubert Hurkacz, vigente campeón de este torneo.

Alcaraz ha logrado una gran remontada ante Kecmanovic y se impuso en tres set por 6-7(5), 6-3 y 7-6(5) en un duro partido de dos horas y 23 minutos.

