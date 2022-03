El técnico de la selección española masculina, Luis Enrique, sigue teniendo que responder a las preguntas sobre su futuro. Con hastío, en su línea, pero las dudas han surgido a raíz de una información en la prensa británica que le sitúa en el Manchester United: "nada me apetece más que representar a a mi país en el Mundial con este grupo y esta Federación".

El asturiano ha pedido que cesen los rumores sobre su futuro: "No me gustaría volver a repetir esto porque lo he dicho mil veces, estoy donde quiero estar". Incluso se ha atrevido con el inglés: "It's up to you", de forma irónica. Sin embargo, ha añadido entender que la Federación le busque posibles sustitutos.

03.22 min Luis Enrique: "El objetivo es repartir minutos y no cargar a los jugadores"

Así ha respondido en rueda de prensa en Riazor, donde España prepara el partido amistoso ante Islandia de este martes. Antes ha asegurado a TVE que el objetivo de los partidos de este parón es "no cargar de minutos a los jugadores. Lo hago también por una motivación egoísta, pensando en los partidos de junio. Independientemente de eso, se verá una gran selección".

Se esperan rotaciones sobre el césped del estadio coruñés, aunque no en el caso del portero Arnau Tenas, llegado de la sub-21 para cubrir el hueco por la baja de Robert Sánchez: "Hemos traído un tercer portero esperando que no suceda nada importante".

Una de las rotaciones, pero de la lista, es la de Sergio Busquets, al que ha mandado un mensaje: "No hay nadie insustituible. Todos somos conscientes de la importancia que tiene. Lo que esperamos es que llegue en las mejores condiciones a los partidos de junio, que sea el capitán y aporte las cosas que aporta".

El técnico espera también que el ambiente en el estadio coruñés "sea una fiesta", aunque ha enviado un 'recado' para que la afición gallega responda: "El listón está muy alto por lo que vimos en Barcelona".

Una idea que ha repetido ante TVE y ante el resto de medios, al igual que al hablar sobre los rivales: "El 90 por ciento cambian cuando juegan contra nosotros respecto a lo que vemos antes. Islandia es un bloque que ha venido renovándose con jugadores jóvenes y ganando peso. Seguramente se posicionen detrás del balón, pero con una conducta distinta a Albania que nos presionaba en el repliegue".

Ni Albania ni Islandia son rivales elegidos por el seleccionador, como ha desvelado en rueda de prensa, pero ha mostrado respeto por la elección de la RFEF y los asume como una oportunidad de probar al equipo contra rivales que se repliegan.

Pruebas que ponen en entredicho a algunos jugadores. Preguntado por el fallo en el gol que marca Albania, ha salido en defensa de Pau Torres sin nombrarlo: "Si hay un problema defensivo es de los once jugadores, no de uno en concreto. Somos de las selecciones a las que menos peligro le generan, pero de ahí a nada es imposible".

También ha elogiado a Eric García, el otro central el sábado en Barcelona: "Me aporta lo que le pedimos a cualquiera en su posición, que es de las más complejas, de las primeras a la hora de generar superioridades. Le pedimos que sea agresivo, que defienda de manera colaborativa".

05.00 min Entrevista con Ferrán Torres

Luis Enrique también ha elogiado a uno que no está en entredicho como Ferran Torres: "Nos aporta desborde, trabajo con y sin balón y calidad en el desborde. Nosotros tratamos de no marcar a quien tiene que hacer los goles, porque el gol es tarea de todos".

Preguntado por un artículo de Cesc Fábregas criticando el fútbol actual como "robótico", el seleccionador español ha defendido a su grupo: "Que diga qué equipos, el nuestro no es así. Esto es un deporte de alto nivel y los jugadores son atletas con talento. No nos importa la edad ni nos importa el físico. ¿Generalizar? Si lo dice Cesc, tendrá su parte de razón".

Aunque se ha mostrado más distendido a la hora de comparar el fútbol de su época y a sí mismo: "Yo no tendría sitio en esta selección. He visto partidos de mi época y no puede haber más lentitud ahí. Sería la hostia que estuviera en Primera, pero en la selección no estaría".