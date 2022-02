El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso de la presidenta de la Federación Española de Remo (FER), Asunción Loriente, en el que pedía la suspensión cautelar de la tramitación de la moción de censura en su contra, por lo que sigue adelante el proceso para destituirla.

Loriente acudió al TAD al entender no conforme a derecho la decisión de la junta electoral de la FER de admitir a trámite la moción por "no constar acreditado" que quienes la plantearon, en concreto los clubes firmantes, "conserven la condición de asambleístas" por no estar en posesión de una licencia federativa.

Según esta, "la falta de satisfacción de la cuota, como resulta en el caso de la relación de clubes firmantes, conlleva que a la fecha de suscripción y presentación del escrito [el 9 de enero] no mantuvieran su condición de tales miembros de la Asamblea", que es el órgano máximo de la federación y el que deberá votar dicha moción.

Por ello Loriente pidió al TAD la suspensión cautelar de la moción hasta que se acreditara debidamente este requisito o en caso contrario, que se inadmitiera la misma.

La resolución del TAD [PDF], publicada curiosamente por la propia FER antes incluso que por ese organismo de la administración, señala que la normativa reglamentaria de la federación "no incluye entre las causas de cesación de los asambleístas la no tramitación de la cuota".