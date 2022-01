El tenista español Rafa Nadal (6) ya está en semifinales del Abierto de Australia tras imponerse al canadiense Denis Shapovalov (14) por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en un épico partido de cuatro horas y ocho minutos.

El español, que sufrió problemas estomacales desde el tercer set y vio como Shapovalov casi le remonta, sigue adelante en su objetivo de ser el primer y único tenista con 21 Grand Slams. Su rival en semifinales será el vencedor de la eliminatoria entre el francés Gael Monfils (17) y el italiano Matteo Berrettini (7).

[10 curiosidades que no sabías del Open de Australia]

Nadal, a sus 35 años y 241 días, es el cuarto jugador más veterano en meterse entre los cuatro mejores de este certamen en la Era Open tras Ken Rosewall, Roger Federer y Mal Anderson, que lo lograron con 36 años.

"No sé cómo lo he hecho"

Tras el encuentro, Rafa desveló que su malestar durante el choque fue por el estómago y reconoció estar "destrozado".

"No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo", señaló.

"No sé cómo lo he hecho, estaba destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto", agregó ante el público de la Rod Laver Arena.

Hasta ahora, Nadal había ganado en este primer 'Grand Slam' del año a Marcos Giron, Yannick Hanfman, Karen Khchanov y Adrian Mannarino. Ahora, se añade también esta victoria ante Shapovalov que ha sido, sin duda, la más sufrida de este año en Melbourne.

Además, el español Marcel Granollers y su compañero argentino Horacio Ceballos se han metido en las semifinales del torneo en la categoría de dobles masculino.