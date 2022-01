Hungría ha derrotado a Portugal en un partido impresionante (30-31) que se decidió con un tanto de Dominik Máthé a 5 segundos del final que le dio la victoria a los magiares, para locura de sus aficionados, y pena de la selección portuguesa, que pese a encajar su segunda derrota, mantiene aún opciones de seguir viva en el Europeo de balonmano.

Tras este partido a vida o muerte, Hungría todavía deberá pelear por un puesto en la 'Main Round' en la tercera y definitiva jornada del interesantísimo grupo B, donde se decidirá que dos equipos pasan de fase. En el otro partido del grupo, Islandia ha derrotado a Países Bajos con mucho sufrimiento por 29-28.

“��‍♂️ ¡¡Mathé, héroe nacional!! Ese balón lo lanzaron los 20.00 espectadores del MVM Dome de Budapest. ¡Hungría sigue viva!



���� Portugal 30



���� Hungría 31 pic.twitter.com/omiS8AmVF3“ — Teledeporte (@teledeporte) January 16, 2022

El partido era una final para ambos equipos y la situación era especialmente crítica para Hungría, que no esperaba verse contra las cuerdas en su segundo partido del campeonato. Anfitrión e integrante del selecto grupo de favoritos a jugarse las medallas, Hungría tropezó contra la sorprendente Países Bajos en su debut y estaba obligado a ganar a Portugal si quería seguir viva en su torneo.

Ante 20.000 aficionados y en un ambiente espectacular, Hungría no empezó fina, con errores en el disparo propios de la tensión. No obstante, no dejó escapar a Portugal. Máthé (MVP con ocho goles y tres asistencias) y Lekai calentaron sus muñecas y el partido se convirtió en un auténtico intercambio de golpes entre dos rivales que se dejaron todo sobre el 40x20.

La igualdad reinó durante todo el choque, que no se resolvió hasta el definitivo tanto de Máthé a falta de cinco segundos para el final.

Por lo tanto, Hungría se mantiene en la pelea por la clasificación para la siguiente fase, que se decidirá en una última jornada que se presume de infarto, ya que podría haber hasta un triple empate si Hungría derrota a Islandia y Países Bajos a Portugal.

Los islandeses parten en la mejor posición, con dos victorias en su haber, después de haber ganado a Países Bajos en un partido que tuvo en su poder, pero que se le complicó en la recta final y acabó llevándose por tan solo un gol de diferencia (29-28).

“��‍♂️ Con uno menos en el último minuto y sufriendo hasta el final, Islandia consigue su segunda victoria en el #EHFEuro2022.



���� Islandia 29



���� Países Bajos 28



➡ Mañana turno para los #HispanosRTVE desde las 17:30h en Teledeporte. pic.twitter.com/3QYyMwIePG“ — Teledeporte (@teledeporte) January 16, 2022