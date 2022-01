El piloto Joan Barreda (Honda) ha logrado la victoria en la segunda etapa del Rally Dakar 2022 disputada entre las localidades de Hail y Al Qaisumah, especial de 338 kilómetros de recorrido y se convierte en el piloto español con más victorias en el Dakar (28) superando el récord que compartía con el mítico Jordi Arcarons.

El piloto de Torreblanca se sitúa en la tercera plaza del podio histórico de victorias tras Peterhansel y Després (33), se saca la espina de los más de 40 minutos perdidos en la jornada precedente en la que tuvo muchos problemas con la navegación y se sitúa a 20 minutos del nuevo líder Sam Sunderland.

El de Torreblanca pareció no acusar el varapalo del día anterior para tomar las riendas de la etapa ya desde el kilómetro 40 en el que aventajó en 19 segundos a Skyler Howes para mantener una emocionante pugna en los parciales con el portugués Rui Gonçalves y con el argentino Kevin Benavides que fue finalmente tercero por detrás de Sam Sunderland, ambos a más de cinco minutos del español.

El español vuelve a colocarse entre los favoritos a la victoria en una temporada en la que ya ganó el Andalucía Rally y la Baja Aragón y demostrar una gran velocidad en el Rally Marruecos, donde solo un error de navegación le impidió luchar por ganar.

Más retrasados llegaron dos de los grandes favoritos debido a problemas con la ruta: Daniel Sanders, vencedor de las dos primeras etapas y Pablo Quintanilla, segundo de la general hasta este lunes tuvieron que recortar tiempo en la segunda mitad del recorrido para no ceder más de lo esperado.

El australiano acabó a 24:58 de la cabeza y el chileno a 30:53, por lo que el piloto español recorta una buena renta con respecto a la clasificación general.

Por otra parte, el salmantino Lorenzo Santolino mantuvo una regularidad durante toda la jornada que le permitió finalizar la etapa en decimosexta posición cediendo 15:30 y mantenerse sexto en la general a 10:55 del líder Sam Sunderland mientras el italiano Danilo Petrucci ha dicho adiós al rally.

Barreda: "No quedaba otra que atacar"

El piloto español Joan Barreda (Honda), que se ha impuesto este lunes en la categoría de motos en la segunda etapa del Rally Dakar, ha reconocido que no le ha quedado "otra que atacar" después del "duro golpe" de la jornada del domingo, y ha afirmado que ha tenido "unas sensaciones verdaderamente buenas" pilotando.

"Estoy feliz. Hoy no nos quedaba otra que atacar, así que he salido a darlo todo después del duro golpe de ayer. La navegación me resultó difícil de interpretar, con un 'way point' que me costó mucho encontrar y que me hizo perder mucho tiempo en la primera etapa. Fue bastante duro mentalmente", recordó sobre lo ocurrido el domingo.

“Tenemos mucha carrera por delante“

Sin embargo, el castellonense ha podido resarcirse este lunes. "Hoy he tenido unas sensaciones verdaderamente buenas en la pista, con dunas divertidas de sortear. Tenemos todavía mucha carrera por delante, aunque las distancias con la primera línea sean aún importantes. Quedan diez días de rally y puede pasar de todo", concluyó.