El brote de COVID-19 en el Real Madrid ha sumado tres nuevos casos positivos, Sergio Llull, Jeffery Taylor y Carlos Alocén, lo que eleva a once el número de contagios en el equipo merengue. La primera consecuencia ha sido el anuncio de la Euroliga de suspender el partido contra el Fenerbahce en Estambul, previsto para el miércoles 29.

“Fenerbahce Beko Istanbul and Real Madrid Round 18 game, originally scheduled to be played on Wednesday, December 29, has been suspended ��#EveryGameMatters“