Kiko Martínez: "Vivo como un monje"

El boxeador español Kiko Martínez se proclamó campeón mundial del peso pluma de la Federación Internacional del Boxeo el pasado domingo tras noquear al británico Kid Galahad en Inglaterra. En Radiogaceta de los deportes ha hablado de su momento actual y de lo que espera conseguir a corto y largo plazo.

"La gente tiene que ver que hemos ganado un título en la cuna del boxeo, que ha sido ido un español y ha ganado al campeón del mundo que solo tiene una derrota. Es importante para el mundo del boxeo y para el deporte español en general".

"Boxear no me da para vivir"

La sensación, como se le apoda, explica cómo es su día a día: "Entreno, llevo a mis hijas al colegio, voy a la compra, voy a dar clases de boxeo... porque el boxeo no me estaba sosteniendo, no me da para vivir así que tengo que trabajar para poder boxear". "Vivo en el campo, tengo un campo de alto rendimiento. Vivo como un monje, no he tenido días libres ni vacaciones desde que perdí el título de campeón del mundo".

Sobre su futuro admite que no estará mucho más tiempo en activo: "Boxearé un año más, mi idea es apostar un año más por el deporte y después me gustaría ser un grandísimo entrenador y llevar a los chicos a que cumplan sus sueños"