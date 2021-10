Marzo de 1992. Los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla pulían detalles para sacar el máximo brillo de España en el escaparate mundial. El deporte español se preparaba a fondo y una joven aragonesa saltaba a las portadas desde el desierto de California. Conchita Martínez, 19 años, se metía en la final de Indian Wells, el 'quinto Grand Slam'. Este domingo, 29 años después, Paula Badosa será la segunda española en disputarla (22:00h. Teledeporte y RTVE Play).

Badosa no vivió los primeros éxitos de Conchita Martinez. Cuando nació, en 1997, Martínez ya contaba en su currículum con un título en Wimbledon y dos medallas olímpicas. Y dos finales en Indian Wells, 1992 y 1996. Dos finales sin premio para la tenista española. Monica Seles y Steffi Graff se lo negaron. Igualada la cota, a Badosa le resta lograr la redención de Conchita y conseguir un título inédito para el tenis femenino español.

Vitoria Azarenka es la rival a batir. Una tenista de categoría y trayectoria brillante que tiene ante sí su reto particular en Indian Wells. La bielorrusa, de 32 años, busca su tercer título en California, algo que no ha conseguido hasta ahora ninguna tenista.

Con 12 títulos en su haber (dos Abiertos de Australia incluidos) y exnúmero uno del mundo, Azarenka está en las antípodas de la carrera de Badosa, que busca asentarse definitivamente en el circuito. La catalana opta al segundo título de su carrera (tras Belgrado) y el primero en un WTA 1000. Pase lo que pase, Badosa pondrá un gran broche al mejor año de su carrera profesional.

"Nunca he dejado de creer"

La propia final ya supone un éxito mayúsculo en el reto de superación personal de Paula Badosa. Gran promesa del tenis español (ganadora de Roland Garros júnior en 2015), arrancó 2021 como la 72ª del mundo dejando atrás los problemas de ansiedad ante las altas expectativas creadas sobre su progresión. "Nunca he dejado de creer. He pasado por momentos muy duros en mi vida: tuve depresión y ansiedad cuando era muy joven y, finalmente, tener un sueño como este hecho realidad es increíble", dijo tras las semifinales.

“Estoy mostrando que pertenezco a este nivel“

"Estoy mostrando que pertenezco a este nivel. He trabajado muy duro. Ha sido una montaña rusa, he vivido muchos momentos y ahora, por fin, tras trabajar muy duro, estoy en una final. ¡Ahora es una de verdad, no una júnior!", exclamaba este viernes una exultante Badosa.

Ambiciosa y consciente de estar pisando un lugar con el que siempre soñó, Badosa saltará este domingo "a por todas" para pelear a Azarenka un título con mucho significado para las dos. Dos tenistas de juego agresivo e intenso para una final de alto nivel en el, por una vez, otoñal Indian Wells.