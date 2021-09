El piloto español Dean Berta Viñales ha fallecido tras sufrir un grave accidente este sábado en la primera carrera de la categoría Supersport 300 del Mundial de Superbike, que se estaba celebrando en el Circuito de Jerez.

"Nos entristece profundamente informar del fallecimiento de Dean Berta Viñales. La familia de Superbikes envía su amor a la familia, seres queridos y su equipo. Extrañaremos enormemente su personalidad, entusiasmo y compromiso. Todo el mundo de las carreras de motos te echará de menos, Dean. Viaja en paz", anunció el Mundial de Superbikes a través de la red social Twitter.

“We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl“