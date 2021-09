La temporada de Juan Ayuso está siendo larga y vertiginosa. Con apenas 19 años, el ciclista barcelonés, pero criado en Jávea, está dando saltos agigantados. Vencedor del Giro Sub-23 con suma autoridad, el corredor valenciano dio el salto al World Tour en la Klasika de San Sebastián con el UAE Team Emirates, mostrando gran descaro y ambición con los ciclistas profesionales. A pesar de su caída en el Tour del Porvenir, que le ha dejado lastrado físicamente, supo reponerse y logró un meritorio tercer puesto en los pasados campeonatos europeos Sub-23. El corredor español analiza en RTVE sus posibilidades en el Mundial de Ciclismo Sub-23, que se celebra este viernes en la región de Flandes y que retransmite esta casa.

Temporada 2021 prácticamente de ensueño, ¿verdad? Sí, ha ido bastante mejor de lo esperado. Sabíamos que íbamos a tener una buena progresión, pero ni ganar el Giro Sub-23... Éramos ambiciosos, pero lo que hemos conseguido ha superado un poco con creces las expectativas. Es para estar muy contentos y orgullosos.

No obstante, está siendo una temporada larga para ti en el calendario. ¿Con qué sensaciones físicas y mentales llegas al Mundial? Si soy sincero, la verdad que no llego muy bien. Después del Tour del Porvenir, me ha costado mucho, perdí muchos días, tanto sin tocar la bici como después andando poco a poco. Perdí mucha forma. Desde la caída, no me he sentido igual. La gente piensa que como saqué medalla [en los campeonatos europeos] ya estoy un poco de vuelta, pero la verdad que no me encuentro al 100% de mi forma, ni siquiera me atrevería a decir al 90%, pero hay que luchar con lo que tenemos, es un Mundial y entonces hay que darlo todo.

A pesar de no llegar bien, que se celebre el Mundial de ciclismo en la región de Flandes, ¿puede suponer un plus de motivación al tratarse de un territorio sumamente ciclista? Eso es, dentro que no sea para mis características, al fin y al cabo, estamos en un templo del ciclismo. Un Mundial aquí no pasa siempre. Es increíble cuando hemos ido a reconocer el circuito, la cantidad de gente que hay solo en el reconocimiento animando. Entonces hoy no me quiero imaginar en la carrera, que creo que va a ser algo muy bonito y habrá que disfrutarlo.

¿Te consideras favorito para levantar los brazos este viernes? Sí, porque soy así, siempre a la carrera que voy, siempre pienso en ganar, esté como esté. Igual en el campeonato europeo, sabíamos que no estaba en mi mejor momento y aún así salimos a ganar y pudimos sacar medalla. Aquí tiene que ser igual. Soy perfectamente consciente, aquí hay corredores que se le adaptan mejor este tipo de recorridos, también otros corredores que llegan mejor de forma que yo, así que eso significa que tendremos que correr de una manera diferente, pero con el mismo objetivo, que es mínimo sacar medalla.

¿Cómo planteas la carrera? ¿Muy ofensiva? Sí y no. Esta carrera para ganarla te tiene que importar no perder. Tienes que estar dispuesto a que si se te va el corte, aguantar los nervios y no tirar tú porque si coges la responsabilidad, te van a dar por todos los lados. Evidentemente hoy voy a correr ofensivamente porque llegar en un grupo de 30 corredores no me sirve a mí porque ahí no voy a sacar medalla, pero dentro de lo normal, controlado porque, al fin y al cabo, es un recorrido que no es hiperduro, entonces hay que esperar hasta el final hasta que la distancia haga un poco más de daño, se vaya seleccionando un poco más la carrera y probar. Sí que corremos ofensivamente, pero también dejaremos hacer e intentaremos estar en los cortes buenos y que no se nos vaya la carrera.

Has pasado de junior a World Tour en prácticamente un año. ¿Crees que te estás adaptando rápidamente al cambio de categoría? Sí, está claro que es un salto muy grande, pasar por Colpack me ha ayudado mucho para hacer un poco la transición más gradual. Estoy contento, creo que estoy en mi sitio, en World Tour es donde tengo que estar y solo me queda seguir aprendiendo y seguir mejorando para intentar el año que viene empezar un poco a ganar carreras en profesionales, que es lo que me falta.

¿Lograr la victoria en el Giro Sub-23 supuso un punto de inflexión para recalar en World Tour? Iba a pasar sí o sí porque ya estaba firmado, pero habiendo ganado, me ha dado pasos de una manera totalmente diferente. Sitio que vas, sitio que te conocen, sitio que tienes el ojo encima, ya no solo en España, sino internacionalmente. Te da un status y un respeto que si no hubiera ocurrido no lo tendrías y tendrías que sobrevivir. Ganar el Giro te da una presencia que no lo tiene cualquiera.

La caída en el Tour del Porvenir fue el punto negativo de la temporada, pero has sabido reponerte con el tercer puesto en los campeonatos europeos. ¿Qué han supuesto para ti? El Tour del Porvenir fue, sin duda, el momento más duro de la temporada, tanto físico porque el golpe fue bueno, pero también mental porque después del Giro era mi máximo objetivo. Tener que ir a casa sin ni siquiera probarte en la montaña es algo muy duro. También cómo me dejó tocado, han pasado casi seis semanas y sigo arrastrándome. Fue uno de los peores momentos de la temporada, pero el bronce en el Campeonato Europeo fue un alivio porque como me decía Mikel, mi seleccionador, corredores que, sin estar bien, sacan medalla hay muy pocos. Aunque no esté al 100%, sigo sacando resultados y es muy importante.

Tras un breve paso por World Tour, ¿crees que la temporada que viene es el año de la confirmación en esta categoría? Yo espero que sí. Voy a trabajar este invierno como nunca para el año que viene poder soñar en grande. ¿Por qué no el año que viene poder empezar a ganar carreras en profesionales? Es para lo que entreno, para lo que aspiro y es lo que quiero. No se puede decir ni que sí ni que no porque no veo el futuro, pero es para lo que voy a trabajar y es a lo que vamos.

¿Te ves capacitado para afrontar una gran vuelta el año que viene? ¿Entra en tus planes? Si te soy sincero, con el equipo ya hemos tenido estas conversaciones y hemos pensado que lo mejor es ir viendo un poco cómo va evolucionando todo, dejar que empiece la temporada que viene, ver un poco cómo he progresado yo y tomaremos una decisión de si hacer una gran vuelta el año que viene o esperar un año. Por mi parte, evidentemente me va a hacer una ilusión enorme debutar en una gran vuelta, pero no tengo ninguna prisa porque voy a tener años de sobra para correr estas carreras. Yo antepongo mi progresión a largo plazo, solo miro el futuro, si creemos que hacer una grande puede venir bien para el futuro, lo haré, sino esperaré un año que prisa no tengo.

España no ha logrado triunfos en las tres grandes vueltas en 2021 por primera vez en la historia. Falto de victorias para el conjunto español, cada vez se habla más de ti como la futura gran promesa del ciclismo español. ¿Cómo lo afrontas? Lo llevo bien, la presión está ahí, como tú dices, cada vez hay más, tengo la suerte de poder decir que sé llevar bastante la presión. Es algo que me gusta porque siento que hay gente que me quiere ver triunfar, que me apoya, que está pendiente de lo que yo hago, intento ver siempre el lado positivo y lo intento usar como una motivación.