Juan Ayuso (Barcelona, 2002) ya es corredor del UAE Team Emirates desde hace unos días. Su incontestable victoria en el Giro Sub-23 ha adelantado su incorporación al equipo antes de lo previsto. El ciclista alicantino está entrenando estos días en Andorra para preparar sus primeras carreras esta semana: Giro dell’ Appennino (24 de junio) y el Gran Premio de Lugano (27 de junio).

Uno de sus objetivos es la Klasika de San Sebastián, carrera de la máxima categoría, donde luchará contra los mejores, sin dejar de lado el Tour del Porvenir, la prueba más prestigiosa del calendario Sub-23, donde optará por la victoria. El director de rendimiento del UAE, Iñigo San Millán, señala a RTVE que todavía está lejos del rendimiento de Tadej Pogacar, “él está a otro nivel”, sentencia.

“Welcome on board @juann_ayuso , we're excited to have you with us for the coming years!



His first races will be at @giroappennino ���� & @GpLugano ����.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/vlaV2ek3jO“