El español Juan Ayuso ha logrado la medalla de bronce en la prueba de ruta sub-23 de los Europeos de ciclismo de Trento (Italia), disputada sobre una distancia de 133.6 kilómetros, en la que fue superado por el belga Thibau Nys y el italiano Filippo Baroncini.

Ayuso rubricó con su lugar en el podio la magnífica actuación de la selección española, siempre protagonista en cabeza del gran grupo para tratar de endurecer la prueba y muy atenta en los momentos clave de la carrera.

El corredor del UAE Team Emirates, considerado una de las grandes esperanzas del ciclismo español, era la gran baza del equipo y se jugó la victoria en un grupo reducido de seis corredores tras el trabajo de todo el bloque y a última hora de Raúl García Pierna para abortar el intento del belga Lennert Van Eetveelt en la subida al Povo, cuyas ascensiones en un circuito al que se dieron diez vueltas endurecieron notablemente la prueba.

Ayuso, que se tuvo que retirar del Tour del Porvenir tras una fuerte caída, con tan solo 18 años, demostró un gran potencial y madurez y supo ganarse un lugar en el podio, tras Thibau Nys, hijo del mítico Sven Nys, gran figura del ciclocrós mundial, y de Baroncini.

Estaba en inferioridad por la presencia de dos belgas y dos italianos, que aprovecharon esta circunstancia para llevarse el oro y la plata, pero Ayuso peleó para salir con un magnífico bronce, al preceder al húngaro Erik Fetter y a Van Eetvelt.

Raúl García Pierna acabó en la decimotercera plaza a 19 segundos de Nys, que, como el sexteto cabecero, marcó un crono de 3h06:57.

Ayuso: "Muy orgulloso, no solo por la medalla, sino por cómo hemos corrido"

Juan Ayuso, bronce en la prueba de ruta sub-23 de los Europeos de ciclismo de Trento, aseguró que estaba "muy orgulloso, no solo por la medalla en sí", sino por cómo había corrido toda la selección.

"Todos hemos cumplido el papel que nos tocaba. Como equipo hemos dado una exhibición, desde el kilómetro 1 hemos cogido la responsabilidad y hemos ido casi 100 kilómetros nosotros solos en cabeza, siempre tirando, siempre marcando el ritmo, el tempo. Es para estar orgullosos", dijo.

“Quería el oro para devolver el trabajo de todos los componentes del equipo“

Ayuso apuntó, no obstante, que "quería conseguir el oro un poco para devolver" el trabajo "a todos los chavales que aunque se hayan retirado no es porque no hayan podido es que han hecho un trabajo increíble".

Explicó que había arrancado varias veces y que quizá se podía haber "precipitado un poco" por el viento en contra, y que en la última vuelta pudo seguir a duras penas el ritmo impuesto por su compañero Raúl García Pierna para llegar al grupo cabecero y en el tramo final, con muchas curvas, trató de entrar bien colocado para ganar pero no pudo con dos corredores que fueron más fuertes.

García Pierna comentó que la planificación de España fue imponer un ritmo muy alto para "ir sumando desgaste en las piernas de los rivales" con él y Ayuso guardando fuerzas y sin gastar en exceso para poder gestionar la prueba al final.

El madrileño, tras apuntar que en la última subida al Povo tiró con fuerza para que no se les fuera la carrera y que Ayuso tuviera opciones de ganar, terminó "muy contento" estos Europeos, ya que también en la contrarreloj se vio "con muy buenas piernas".