El entrenador Miguel Méndez será el nuevo responsable de la selección femenina de baloncesto en sustitución de Lucas Mondelo, según ha informado la Federación Española de Baloncesto (FEB) este miércoles.

El nuevo seleccionador es entrenador del mejor equipo femenino del baloncesto continental, el Ekaterimburgo, con el que ha ganado las tres últimas ediciones de la Euroliga.

Miguel Méndez va a compatibilizar de hecho su puesto en el banquillo equipo ruso y en la selección, según ha sabido RTVE.

En una escuetísima nota de prensa, la federación ha comunicado que Méndez será presentado oficialmente este viernes 24 de septiembre a mediodía en una rueda de prensa virtual.

Se desconoce por tanto todavía la duración de su contrato, entre otros detalles.

Mondelo fue destituido en agosto justo después de los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la selección no cumplió las expectativas y, por segunda vez en pocas semanas tras el Eurobasket de Valencia, quedó eliminada en cuartos de final.

La salida de Mondelo, que tenía todavía contrato con la federación, fue justificada por la "no consecución de los objetivos deportivos" acordados, aunque todo apunta a que la causa principal fue la denuncia que hizo una de las exinternacionales sobre un trato abusivo del entrenador.

Fue la gran mancha a un ciclo de nueve años y muchos éxitos, con tres oros europeos, la plata mundial en 2014 y la plata olímpica en Río 2016.

Sin Mundial, hacia el Eurobasket

Su sustituto tiene un extenso currículum como entrenador de equipos femeninos y con las categorías inferiores de la selección española.

Nacido en Vigo hace 54 años, Miguel Méndez comenzó su carrera de éxitos en la élite en el equipo de su ciudad, el Celta, hace dos décadas. Luego también triunfó en el Rivas y el Schio italiano, antes de recalar en Ekaterimburgo. Antes y entre medias ha sido técnico de la federación española, con la que ha ganado en particular el Europeo femenino sub 20 en 2018 y el sub 18 de 2006.

En el UMMC Ekaterimburgo entrena a Alba Torrens, que puede ser la referencia de la selección tras la retirada como internacional de la vetranísima Laia Palau.

La temprana eliminación de España en los torneos de este verano dejó a la selección sin opciones de clasificarse para el Mundial de Australia 2022. Pero dentro de pocas semanas comenzará también la fase de clasificación para el Eurobasket de 2023, donde España está encuadrada en el grupo C con Hungría, Rumanía e Islandia.

La primera ventana FIBA para este torneo clasificatorio será del 11 al 14 de noviembre próximos, mientras que la siguiente será ya más de un año después; y la última en febrero de 2023.