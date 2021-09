Los ciclistas españoles Sergio Garrote, Luismi García Marquina y el dúo Christian Venge-Noel Martín han conquistado este martes una medalla de oro y dos bronces en la contrarreloj, en las clases H2 y H3 de bicicletas de mano y B en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

Garrote, actual subcampeón del mundo de la modalidad y en sus primeros Juegos, se ha impuesto en la contrarreloj de 16 kilómetros con un tiempo de 31:23.53, superando por 26 centésimas al italiano Luca Mazzone (31:23.79), cinco veces campeón del mundo. El francés Florian Jouanny ha cerrado el podio parando el crono en 32:41.62.

03.08 min Paralímpicos Tokyo 2020 - Ciclismo en ruta: Contrarreloj H2 con Sergio Garrote -Ver ahora

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar conseguir esto aquí. Cuando vi el circuito se me movió algo del terreno que no me gusta. Soy escalador y me gusta el esfuerzo de subir, pero venía a desquitarme. Era el culmen, el final de un trabajo. En una contrarreloj se encumbran los grandes y se lo dedico a mi mujer, a mi hija y a mi familia, que me han aguantado mucho", ha confesado Garrote al acabar la prueba.

El tándem formado por el ciclista con discapacidad visual Christian Venge Balboa y su piloto, Noel Martín, ha ganado la medalla de bronce en la final de contrarreloj de clase B con un registro de 42:52.12, a 52 segundos de la pareja neerlandesa Vincent ter Schure y Timo Fransen (42:00.77) y a casi un minuto del francés Alexandre Lloveras y Corentin Ermenault (41:54.02). El dúo español Adolfo Bellido Guerrero-Eloy Teruel, condicionado por un inoportuno problema mecánico, ha obtenido un diploma paralímpico al concluir en la cuarta posición con un tiempo de 43:12.76.

"Al ser una crono larga, ha jugado a nuestro favor la tercera y la cuarta vuelta, que es donde se demostraba quién tenía más fondo", ha dicho Venge al término de la prueba.

“¡TRIPLETE DE MEDALLAS!@ChristianVenge y @NoelRendiFisico se meten en el tercer escalón del podio de la prueba contrarreloj de los Juegos de #Tokyo2020

¡ENHORABUENA, fenómenos! ������#FamiliaParalimpica pic.twitter.com/wduzAlNEjh“ — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) August 31, 2021

Luismi Marquina, primer bronce de la jornada El ciclismo español había sumado su primera presea de la séptima jornada en el Circuito de Fuji gracias al ciclista gaditano Luis Miguel García-Marquina, que se ha llevado también por un suspiro el bronce en la contrarreloj de 24 kilómetros. Paró el crono en 43:48.68, a 9:51 del ganador, el austríaco Walter Ablinger, subcampeón en Río 2016 en esta prueba. La plata fue para el alemán Vico Merklein. 01.20 min Paralímpicos Tokyo 2020 - Ciclismo en ruta: Contrarreloj H3 con Luismi Marquina - Ver ahora Marquina, debutante en unos Juegos, ha librado una dura batalla con sus rivales en el recorrido y se ha terminado llevando el cajón del podio por poco más de medio segundo sobre el ruso Ruslan Kuznetsov (43:49.24). Su compañero Israel Rider ha acabado decimocuarto con un tiempo de 47:52.51. "Conocí a un amigo en el hospital de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo. Ese hospital forjó lo que soy hoy. España es un equipazo de fisioterapeutas, médicos y seleccionador. Estoy exhausto en un recorrido que no me favorece nada pero hay mucho trabajo detrás de todo esto", ha declarado el ciclista jerezano a la agencia EFE. “�� Luismi García-Marquina, emocionado tras ganar el bronce en la crono H3:



�� "No tengo palabras [...] Estoy aquí por mi familia y un amigo que me enseñó a valorar el esfuerzo en el Hospital de Toledo" #ParalímpicosRTVE31A



�� @RFECiclismopic.twitter.com/KJJ9aGFqwu“ — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 31, 2021

Eduardo Santas, diploma en la contrarreloj C3 El ciclista zaragozano Eduardo Santas Asensio ha finalizado quinto en la final de contrarreloj de la categoría C3 con un tiempo de 36:43.11, obteniendo un diploma paralímpico. El oro ha sido para el británico Benjamin Watson (35:00.82). El español se ha quedado a unos 26 segundos del bronce conquistado por el alemán Matthias Schindler (36:17.95). El germano Steffen Warias se ha llevado la plata con un registro de 35:57.41. Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo ganan el bronce en la velocidad por equipos