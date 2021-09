Vuelta a España | Jornada de descanso

El ciclista catalán del UAE Emirates, David de la Cruz, ha charlado con los mircófonos de RNE y ha reconocido que confía en sentirse bien durante la tercera y última semana de la Vuelta a España.

La primera de las etapas que tiene marcada en rojo en su calendario es la legendaria subida a los Lagos de Covadonga, en la 17ª jornada: "Lo afronto con ilusión. Lagos me traen muy buenos recuerdos. Allí perdí el maillot rojo (en 2016) pero fue algo súper especial. Seguramente no muchos ciclistas han tenido la suerte de hacer una subida tan emblemática con el maillot de líder de la Vuelta"

El ciclista español no estuvo seleccionado para acudir a Tokyo 2020, pero sí espera representar a España en los Europeos este año: "No estuve en los JJOO que para mí era un sueño pero en el Europeo espero estar. Es el seleccionador quien tiene que tomar la decisión pero me veo bien en este último tramo de la temporada".

Por último ha puesto en valor a su compañero y gran campeón Tadej Pogacar. "Es algo super especial. No he compartido tanto calendario con él este año, pero el año pasado tuve la oportunidad de acompañarle en la victoria en París. Es uno de los corredores que se te quedan en la memoria".