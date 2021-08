Borja Valero firma con un equipo de la sexta división italiana por culpa de una broma

A veces la realidad supera la ficción y es exactamente lo que le ha sucedido a Borja Valero. El madrileño había anunciado su retirada hace escasas semanas poniendo fin a una trayectoria inmaculada. Sin embargo, una broma en una de sus redes sociales ha logrado que un equipo italiano, el Centro Storico Lebowski, se haga con sus servicios para la próxima temporada. El club toscano milita en la sexta división de su país, pero eso no ha sido un impedimento para el mediocentro español que ha primado por encima del resto los valores del club.

A sus 36 años, el jugador ha pasado por entidades como el Villarreal, Inter de Milán o Fiorentina. Además, llegó a vestir la camiseta de la selección española en 2011 en la victoria de la 'Roja’ ante Estados Unidos. Ahora, afronta su última temporada vestido de corto en un club que le aportará unos valores y un compromiso diferentes a los del fútbol de élite.

Tras una broma del club donde aparecía el futbolista vestido con la camiseta del equipo, Borja Valero terminaba firmando por una organización tan humilde como original. Con tan sólo 1000 socios , el cuadro italiano no podrá ofrecerle al jugador una suma de dinero muy elevada pero sí que estará arropado por una afición que le ha recibido con los brazos abiertos desde el primer minuto.

“20 is back in town ���� #CentroStoricoLebowski pic.twitter.com/CTNEEsIAQr “

Borja Valero, un amante de Italia

El español tenía claro su futuro: quería seguir viviendo en Italia. Con 268 encuentros en la Serie A, el jugador no quería desplazarse todavía a España. La Fiorentina, equipo con el que acumula 233 choques, pertenece a la ciudad de Florencia y el club por el que ha firmado ahora también se asienta en la Toscana. Este es uno de los motivos que han convencido al ex jugador de los violetas además de la idiosincrasia de un equipo gobernado por los propios socios.

“Firenze ti ringrazia Borja.

Hai scritto pagine importanti della storia calcistica della nostra città. Te ne saremo grati per sempre, "Sindaco"! ��@borjavalero20 pic.twitter.com/bxvO1fxXaw“ — Dario Nardella (@DarioNardella) June 30, 2021

“Acepté este desafío porque me siento identificado con los valores que promulga este club. Estaba convencido de jugar otra temporada con la Fiore, pero el fútbol también es esto, y me he quedado impresionado con la organización, la cantera y el compromiso con el medioambiente.”, subrayaba Borja Valero en una de sus cuentas oficiales.

Con esta incorporación, Borja Valero se convierte en la estrella del equipo donde además será ayudante del cuerpo técnico y comentarista en un medio nacional italiano.