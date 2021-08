David de la Cruz (Sabadell, 1989) no ha podido competir tanto como le hubiera gustado, aquejado de varias molestias arrastradas tras la caída en el Tour de Francia 2020. No haber participado en el Tour 2021 le ha venido bien para preparar con más tiempo uno de sus objetivos: la Vuelta a España. El ciclista catalán apunta que se encuentra bien y motivado de aspirar al Top5. A final de temporada termina contrato con UAE y su futuro todavía está en el aire.

¿Qué tal estás? ¿Motivado ante el inicio de una nueva edición de la Vuelta?

Con muchas ganas. Muy motivado porque es la carrera que más me gusta y encima es una de las carreras más importantes del calendario mundial y que siempre afronto con mucha ilusión.

¿Cómo llegas físicamente? ¿Se te ha complicado este año la lesión en el sacro o ha habido alguna otra molestia?

No, obviamente, no he corrido tanto como me hubiera gustado, pero también es cierto que siempre todo tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que he podido trabajar muy bien en casa y he podido preparar la Vuelta con mucho mimo y siento que llego en muy buen momento de forma. En un principio, tenía que hacer Tour y así que hice ya desde mayo una concentración en altura con el equipo. Luego, al final, no estuve en la ronda gala, pero seguí manteniendo la concentración y el plan de entrenamiento, pues, todo de cara a la Vuelta a España con otra concentración en altura. Por lo tanto, creo que llego con mucho trabajo, con unas buenas sensaciones, pero también por otra parte, no tengo tantos días de competición, pero debemos de pensar que la Vuelta a España es la última grande del año y creo que el llegar fresco, tanto física como psicológicamente, puede jugar a mi favor. Todo tiene una parte buena y una mala y lo importante es hacer una valoración más positiva y quedarte con lo que de verdad te puede aportar que, en este caso, he podido trabajar muy bien en casa, que he podido entrenar muy bien y que llego con una frescura que puede jugar a mi favor durante estas tres semanas.

Ya se vio ese buen estado de forma en la Vuelta a Burgos. ¿Han desaparecido las molestias?

Ya no tengo ninguna molestia. Desde hace meses ya no tengo ninguna y, por tanto, estoy al 100%.

¿Fue un palo para ti no estar seleccionado en el Tour y, a la postre, no acudir los Juegos Olímpicos después del gran nivel de la temporada pasada?

Obviamente es duro porque cuando tienes un objetivo en el que estás trabajando y al final no puedes estar ahí, pues, sobre todo, cuando todo el año he estado enfocado a ese objetivo, claro que es duro. También soy consciente que estoy en un equipo de 30 corredores, en el cual es un equipo con mucho nivel y también uno acepta que es difícil ganarse la plaza. Lo que más duro se me hizo de no estar en el Tour fue también que eso comprometió mucho mi participación en los Juegos Olímpicos que, para mí, era un sueño, pero al final uno tiene que aceptar las cosas como le vienen y tiene que seguir trabajando próximos objetivos, que es lo que yo hice. No estaba en el Tour ni en los Juegos y eso me ha permitido entrenar mejor para la Vuelta a España.

¿Fue decisión técnica del equipo o seguías arrastrando molestias?

No, yo estaba muy bien de forma y así lo pude demostrar en el campeonato de España, pero al final el Tour es el Tour y el equipo decide qué corredores son los mejores para afrontar la carrera y al final en esto uno es un empleado. Yo creo que un corredor lo máximo que puede hacer o lo único que puede hacer es trabajar al 100% con honestidad y llegar el día D en la mejor forma posible, pero también hay otros tantos corredores que hacen lo mismo y la dirección técnica decide. Y cuando el equipo ha ganado el Tour de la forma que lo ha hecho, tampoco hay muchas vueltas que darle.

Acudes como líder del UAE. ¿Con qué expectativas afrontas la Vuelta a España? ¿Cuáles son tus ambiciones: mejorar el séptimo puesto logrado en dos ocasiones?

Cuando he hecho dos veces séptimo siempre quieres hacer un poco más y es lo que también me ha motivado a entrenar este año, cuidar la comida y hacer las cosas un poco mejor. Me gustaría hacer un Top-5 y al final vengo con esa idea. Obviamente, el equipo no va a empezar como a lo mejor el Tour de Francia con un corredor como es Tadej Pogacar, que sabemos que tiene muchos números de ganar la carrera. Venimos con un equipo muy equilibrado porque también tenemos a Molano y Trentin, que van a jugar un papel importante en las llegadas al sprint. También está Majka que puede tener su protagonismo. Pero a nivel individual y como equipo, la idea es que yo haga la general y vengo con la motivación de mejorar esos dos séptimos puestos y con el objetivo de hacer un Top5, siendo consciente de lo difícil que es porque La Vuelta siempre tiene un nivel muy alto por cómo está emplazado en el calendario y encima este año el nivel es espectacular, pero cuando vas a una carrera con un nivel tan alto y consigues hacer algo, pues, aún tiene mucho más valor y somos ocho corredores, que seguro que vamos a dar el 100% y vamos a dejar el equipo en la mejor posición posible.

Tres oros olímpicos, vigentes ganador del Giro y de la Vuelta, el cartel que hay es uno de los mejores de la historia de la Vuelta, por tanto, ¿buscar el podio es imposible?

Cuando tú tienes la capacidad de estar en el Top5 también tienes la capacidad de estar en el podio y ya luego dependen de muchas cosas. Yo parto con la meta a largo plazo de este Top5, pero más allá no lo pienso más y es lo que me ha arrastrado más a trabajar en estos meses. Mi objetivo es el prólogo de hoy en Burgos y luego veremos etapa tras etapa. Pueden pasar muchas cosas durante tres semanas. Lo que yo podía hacer ya lo he hecho, que era llegar aquí en la mejor condición posible y es lo que a mí me da tranquilidad y a partir de hoy saldrá lo que tenga que salir.

Esta edición cuenta con dos contrarreloj -por así decirlo-. Quedaste segundo en la pasada crono del campeonato nacional. Es una especialidad que no se te da mal.

Hablamos de un prólogo inicial de 7 kilómetros, que no es una crono normal, pero tenemos la última crono de Santiago que va a ser una crono muy dura, por distancia y recorrido. La última crono que he hecho que fueron en los campeonatos nacionales que me quedé muy poco del primero y eso te da una motivación extra de que el trabajo que hemos hecho con el equipo, con la contrarreloj, con la posición de la bici y con el material, pues, va dando sus frutos y es algo que puede jugar a mi favor, pensando en la última etapa. Pero de cronos, podemos decir que solo está la última, porque el primer día siempre es especial y luego hay 20 etapas por delante y está muy lejos para estar pensando en eso.

¿Te motiva el recorrido montañoso que presenta este año la Vuelta?

Sí, sin duda, creo que es un recorrido muy interesante. La primera semana ya es dura, con los finales en alto en Picón Blanco, en Balcón de Alicante, en Velefique... Luego la segunda semana por Andalucía va a ser muy dura porque, aunque no se vean muchos finales en alto, el terreno es muy quebrado y con el calor que va a hacer, pues, eso da mucha dureza a la carrera. La última semana es también súper dura. Es un recorrido que está muy equilibrado donde, a priori, no se ven esos puertos que solemos ver en La Vuelta, tipo El Angliru, que son de rampas imposibles. Claro que el Alto del Gamoniteiru va a ser duro, pero no es una etapa como El Angliru... Creo que es una vuelta, que está francamente lograda y que nos puede ir bien como recorrido.

A final de temporada terminas contrato con UAE. ¿Tienes definida la renovación o estás escuchando otras ofertas?

Creo que es pronto... Es cierto que, a priori, puede ser para mí bastante difícil que continúe aquí en el equipo, pero aún se tiene que acaba de ver cuál va a ser mi futuro en las siguientes semanas, de cómo va todo y las negociaciones con otros equipos. No es algo que me quite bastante el sueño e intento no pensar porque, al final, he trabajado mucho meses para llegar aquí en la mejor condición posible y ahora solo quiero pensar en las tres semanas con el maillot del UAE y hacer la mejor Vuelta a España que puedo hacer y luego pasará lo que tenga que pasar. He puesto tanto esfuerzo y tanta ilusión en este objetivo, que no quiero que me distraiga en otras cosas.