El ciclista colomibiano Miguel Ángel López, uno de los favoritos en la Vuelta 2021, seguirá vinculado al equipo Movistar dos temporadas más tras aunciarse este jueves la renovación de su contrato hasta finales del año 2023, según ha anunciado la entidad.

“������✍️ @SupermanlopezN, hasta 2023: #RodamosJuntos dos años más ��



Miguel Ángel López has signed a new, two-year contract with the Blues! His words → https://t.co/CHh76EmWkd pic.twitter.com/SlbbEWwrTg“