La veterana Teresa Portela, quiere ir "paso a paso" hacia la final del K1-200. Este lunes ha comenzado su participación en los Juegos de Tokyo, y aunque no ha querido mirar más allá de las semifinales, reconoce que le encantaría "soñar con la final".

La primera parada hacia esa final comienza este martes a las 2:30 horas en Teledeporte con la esperanza de volver a competir a las 4:37 de la mañana en La 1. Portela, que disputa sus sextos Juegos Olímpicos, llega a semis tras vencer en su eliminatoria con un tiempo de 40.812.





La palista pontevedresa ha confesado que tenía ganas de verse competir. "Estoy contenta con el resultado de la eliminatoria; me encontré muy bien toda la regata. Estoy llevando muy bien el calor. Ahora toca descansar con tranquilidad, y a pensar mañana en la semifinal", ha señalado.

Portela ha explicado que el haber conocido la pista olímpica hace dos años, ha sido "importante". "Ya sabía como era, pero al final el viento no siempre sopla igual, y cada pista llegado el día es un mundo. Estuvo bien haber venido y conocido la zona, pero no es decisivo haberlo hecho, hay compañeras que no lo hicieron y también estuvieron bien", argumenta.