El triunfo de este atleta de 26 años, madre italiana y padre estadounidense se ha producido solo minutos después de que su compatriota Gianmarco Tamberi compartiera victoria en el salto de altura junto al catarí Mutaz Essa Barshim con una marca de 2,37 metros sin fallo antes de caer en el intento sobre 2,39. Ambos atletas han pactado con los jueces si el oro podría ser para los dos y con esa deportividad han puesto el 'broche de oro'.

“Wow…! The extraordinary, emotional moment Qatar’s Mutaz Essa Barshim and Italy’s Gianmarco Tamberi agree to share the high jump gold medal #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/8EsYRWxosf“