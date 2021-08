Después del accidente, decidió probar con el golf, ya que era de los pocos deportes que podía practicar con su problema de vista. Desde entonces, se enamoró de este deporte y se ha encargado de transmitirle todos sus conocimientos y valores a su hijo Xander, que ha cumplido el deseo de su padre al conseguir el ansiado oro olímpico.

“From lessons in the driveway to the range, the course, and now @OlympicGolf ⛳ My dad has been my only swing coach my entire life. Given his Olympic aspirations were cut short, sharing this moment with him this week here in Tokyo is truly something special #TeamUSA #USAGolf pic.twitter.com/Nkux7nIgOT“