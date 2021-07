El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha comentado en los desayunos de Europa Press su intención de cambiar el formato de la liga española en un futuro no muy lejano.

El máximo dirigente de la Federación ha propuesto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, sentarse y discutir sobre esta posibilidad, con el objetivo de hacer un formato más atractivo para la gente, que según Rubiales, ha perdido esa emoción por una competición que no ha evolucionado como es el campeonato de liga. Rubiales ha presentado una propuesta con un calendario más corto que deje más huecos libres para otras competiciones y que tenga más partidos de calidad.

Dispuesto a llevar partidos al extranjero

Una de las grandes disputas entre Tebas y Rubiales fue la posibilidad de llevar un partido de La Liga al extranjero. Rubiales se mostraba completamente en contra porque desvirtuaría la competición al no jugar todos los equipos 19 partidos en casa y 19 fuera. Rubiales ha confirmado que no le parece una mala idea la de disputar partidos en estadios neutrales, pero siempre y cuando el formato de la competición sea distinto al de ahora y no provoque ventajas o desventajas en el calendario de los equipos.

00.35 min La Liga y la AFE siguen sin ponerse de acuerdo sobre el Girona-Barça en Estados Unidos

Rubiales también ha añadido que los cambios que han sufrido competiciones dirigidas por la Federación Española de Fútbol han beneficiado al espéctaculo. Ha puesto el ejemplo de la Copa del Rey a un partido, la renovada Supercopa de España o la antigua 2ªB, rebautizada como 1ª RFEF. Un punto medio entre la Superliga que quiso Florentino y una Liga que cada vez acoge menos espectadores frente al televisor.