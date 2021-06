Dani Ceballos (24 años)

El joven centrocampista, que empezó a destacar en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, se estrenó como internacional con España en la sub-19 y la sub-21. Con ambos combinados salió campeón de la Eurocopa en los años 2015 y 2019, respectivamente. En la selección absoluta logró debutar en septiembre de 2018, hasta completar un total de cuatro partidos disputados, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

Sin embargo, el actual jugador del Real Madrid no entró en los planes de Luis Enrique para jugar el torneo continental. Ahora, ha sido Luis de la Fuente quien le ha brindado la oportunidad de disputar su primera competición olímpica. El de Utrera no ha terminado de desplegar su mejor fútbol desde que aterrizara en Arsenal hace ya dos temporadas. En el conjunto londinense, ha participado en 55 partidos, con la friolera cifra de un solo gol. Ceballos tendrá ahora un escaparate donde intentar destacar, mientras está pendiente de un futuro que lo acerca nuevamente al club verdiblanco.

Marco Asensio (25 años)

El delantero del Real Madrid comenzaba su andadura en la escena internacional en 2012, bajo las filas de la categoría sub-16. Fue a partir de 2015 cuando empezó a formar parte de la sub-21, mientras que con la selección absoluta haría su debut oficial en el año 2016 frente al combinado de Bosnia. El futbolista mallorquín cuenta con 26 internacionalidades, de las cuales ha llegado a disputar un total de 7 partidos oficiales con la máxima categoría, con un gol bajo su firma ante al combinado croata en 2018.

Asensio tuvo la oportunidad de participar en el Mundial de Rusia de ese mismo año y la Liga de Naciones de la temporada siguiente, aunque su rendimiento estuvo lejos de las expectativas y el nivel esperados. Las constantes lesiones no han respetado la trayectoria del delantero español, aunque ahora tendrá la oportunidad de ser uno de los líderes al frente de la selección olímpica y demostrar todo su potencial.

“Orgulloso e ilusionado de poder representar a España en los JJOO de Tokyo.

Proud and excited to be able to represent Spain in the Olympic Games of Tokyo.

