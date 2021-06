Omar Fraile (Santurtzi, 1990) afronta su cuarto Tour de Francia consecutivo. Fue el protagonista en el pasado Campeonato Nacional en la Nucía (Alicante), con un ataque demoledor que nadie pudo frenar, en una carrera movida y controlada por el Astana. Casi tres años después de su triunfo en Mende en el Tour de Francia 2018, el ciclista bizkaino levantó los brazos el pasado domingo. El corredor del Astana Premier Tech lucirá el maillot de campeón de España en su próxima carrera, el Tour de Francia, que arranca este sábado. A 24 horas del inicio de la ronda gala en Brest, Fraile atiende a RTVE con la confianza que da una victoria. “Ojalá pudiera cumplir el sueño de estar en los Juegos Olímpicos”, sentencia.

Sobre todo, lo que más confianza me da es el haber podido ganar en La Nucía (Alicante). Me encontré con esas piernas que hacía tanto tiempo que buscaba, que me encontraba bien y para mí ha sido el punto ese de confianza y, sobre todo, de tranquilidad de cara al Tour de Francia.

Sí, justamente cuando yo arranco el sprint, tengo ese punto más de fuerza que, con el viento de cara que soplaba, abrí ese hueco de cinco o diez metros. Conseguí mantener ese sprint y llegar a meta. Llegué a falta de 100 metros, cuando yo me aparto a la valla, pensando que me iban a pasar y por la radio me dijeron que siga, entonces, me imaginé que habría abierto un hueco y que tenía que seguir hacia meta porque no vi ninguna rueda remontarme.

Sí, hacia dos años y algo que no conseguía una victoria. 2019 fue un año difícil para mí, después del accidente de tráfico. Un problema de espalda no me dejaba rendir a mi máximo nivel. 2020 tenía un gran nivel, me encontraba bien, pero siempre daba al palo, no llegaba esa victoria y este año, desde el primer momento de la temporada, veía que las cosas iban bien, que me encontraba bien en carrera y por fin llegó esa ansiada victoria. Al final, siempre quieres ganar y levantar los brazos siempre es importante para corredores como nosotros.

Aparte de ese problema de espalda, a consecuencia de tu accidente, ¿qué ha pasado en estos tres años para no lograr la victoria? ¿Ha habido otros motivos?

No, 2019 tenía muchísimos dolores, no llegaba bien a final de carrera, se me sobrecargaba mucho, todos los días tenía que estar con los osteópatas, con los fisioterapeutas, relajando la zona, trabajando mucho. Eso hizo que aceptara que me iba a costar un poco más llegar a los finales de carrera y acepté el rol de trabajar para mis líderes. Cada carrera que iba, siempre tenía un líder y me centraba en trabajar muy bien para ellos y dejar mis oportunidades un poco aparte porque sabía que no estaba al 100% para poder conseguir una victoria.

Sí que hice algún puesto bueno, pero me costaba mucho. 2020 me pasó lo mismo. Trabajé todo el Tour de Francia para Miguel Ángel López, todas las carreras siempre tendríamos un líder y un par de oportunidades que me dejaron, sí que hice segundo o tercero, andaba allí pegándolo al palo. Muchas veces, entre ganar o hacer segundo, es cuestión de un segundo realmente, entonces no me llegó, igual no tuve la suerte o las piernas necesarias. Este año, lo mismo, le daba al palo, andaba cerca y aquí conseguimos por fin quitarnos esa espinita.