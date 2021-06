El veterano guardameta del Tottenham hacía acto de presencia en la selección gala en el año 2008. Desde entonces, cosecha 128 internacionalidades y ha disputado la final de la Eurocopa 2016 celebrada en su país. Además, es su tercer torneo continental consecutivo y comparte los galones en su selección con otro jugador histórico francés, el delantero Karim Benzema.

“���� Hugo Lloris has kept 5 clean sheets in a row for France ©️#EURO2020 pic.twitter.com/Pf1oPwUYQz“