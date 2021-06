José Serrano (PR1_JOSETE) está a punto de hacer historia. El piloto de Simracing será el único español en representar a España en los primeros Juegos Olímpicos Virtuales de la historia en la categoría de automovilismo (Gran Turismo) este 23 de junio. Su confianza está por las nubes y ya sueña con la medalla de oro: "Creo que mi potencial esta para poder luchar por el podio mínimo y quien sabe, igual me llevo el oro".

Con apenas 18 años y un reciente campeonato de España de Gran Turismo, 'Josete' es el mejor candidato para representar a nuestro país en la Gran Final de las Olympic Virtual Series. El ganador será el que mejor tiempo marque en las tres carreras en tres circuitos y con tres coches diferentes.

"Me siento muy orgulloso de mí. Siendo las primeras olimpiadas virtuales, la verdad que es un orgullo para mí representar a este país y dejarlo en lo más alto posible. La primera carrera me gusta el circuito y el coche. Y en la tercera, como hay mucho desgaste, ahí sique puedo controlarlo más y el coche también se me suele dar bien".

Carrera 1 – Toyota 86 Gr.4 – Tokyo Expressway East Outer Loop Carrera 2 – Toyota GR Yaris – Sardegna Road Track B Carrera 3 – Toyota GR Supra Racing Concept Gr.3 – Dragon Trail Seaside