Egan Bernal vuelve a sonreír

La “alta montaña” hacía acto de presencia en el Giro de Italia. La Corsa Rosa finalizaba por primera vez en un puerto de primera categoría -la más alta considerada por la organización- y los favoritos tenían claras sus intenciones desde el inicio de la etapa.

Una jornada con cuatro cotas puntuables, en su mayoría constantes (entre el cuatro y cinco por ciento de pendiente y sin grandes rampas), cuyo final se preveía explosivo, con la aparición del primer sterrato del Giro de Italia. Se trataba de un kilómetro seiscientos metros con pendientes máximas del 14%. Y así fue.

Egan Bernal, desatado en las anteriores jornadas, no quería desperdiciar la primera oportunidad que tenía al frente. El Ineos-Grenadiers, con un excelente trabajo de Jonathan Castroviejo, comenzó a trabajar desde el pelotón para reducir la diferencia de la escapada. La táctica era clara. Llegar al momento final cerca de los fugados para dar el estocazo decisivo. La labor del corredor vasco surtió efecto, rebajando en más de minuto y medio la renta que tenía Geoffrey Bouchard, destacado en solitario y nuevo líder de la maglia azzurra.

Remco Evenepoel que, kilómetros antes, se dio el lujo de tirar del pelotón, al ver que la escapada podía llegar a meta, no estuvo entonado y su condición física dijo basta. Desapareció en combate y solo aparecía Almeida en la parte delantera del pelotón. Aleksandr Vlasov decidió atacar y Egan Bernal, muy inteligente, esperó para dar un golpe descomunal sobre la mesa en sus aspiraciones por ganar el Giro de Italia. Se marchó en solitario sin que nadie pudiera contrarrestar su ritmo y se convierte en el nuevo líder del Giro de Italia.

“He hecho muchos sacrificios para llegar a esta situación. Estoy muy feliz. Estaba pensando en hacerlo bien hoy. Mis compañeros tenían confianza en mí. No lo puedo creer. Han pasado muchas cosas para llegar aquí. Falta mucho Giro, pero esta victoria y el vestir la maglia rosa por un día vale la pena todo”, reconocía emocionado el ciclista colombiano. Hay que decir que Bernal ha recibido muchas críticas en los últimos años tras la conquista del Tour de Francia, cuestionando incluso la posibilidad de llegar al más alto nivel. Las dudas se acrecentaron en el pasado Tour de Francia cuando se vio obligado a abandonar por sus constantes problemas de espalda.

Solo son diez segundos de diferencia respecto a Evenepoel. La renta es mínima, pero las sensaciones hablan por sí solas. Majestuoso, señorial y grandioso ataque de Bernal que engrandece el ciclismo hasta las cotas más altas que puede haber. Un ciclista que ganó con 21 años en su debut el Tour de Francia y del que no sería justo dudar. Sus cualidades físicas y su talento son evidentes. Sabe estar en el momento clave y dirigir al Ineos-Grenadiers con maestría. Si a eso le sumamos, que cuentan con un potencial inigualable -en su conjunto-, me atrevo a decir que no tienen rival. Solo un genio caído del cielo como Evenepoel puede salvar esta sangría británica.

No obstante, queda mucho Giro de Italia, pero la primera cita con la “alta montaña” puede dejarnos la siguiente lectura. Bernal es el escalador más fuerte, Vlasov le sigue la estela y pierde fuelle Evenepoel. Además, el principal favorito de las apuestas antes del inicio del Giro de Italia, Simon Yates, está fuera de combate. Agazapado, sin apenas presencia, el ciclista británico no ha sacado sus piernas a relucir para atacar hasta el momento. ¿No le responde bien su cuerpo? ¿Falta condición física? ¿O se está dosificando cuando aparezca la montaña de verdad? Cuestiones a tener en cuenta en la primera semana de Giro de Italia.

De los españoles, Marc Soler ha terminado octavo a doce segundos de Bernal. El Movistar Team endureció la carrera en los kilómetros finales, con el corredor catalán bien posicionado, que dio muestras de mejoría. Es un ciclista que se mueve con garantías en las dos últimas semanas, recuperando bien su cuerpo pasado el tiempo. Estoy seguro que va a aprovechar su gran oportunidad. El ciclista telefónico ha insistido que no puede luchar por la general, pero hay que exigirle una posición más delantera que un Top-10, circunstancia que ya ha logrado en una ocasión. Tiene capacidad suficiente para estar entre los cinco primeros.