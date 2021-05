Álex Corretja: "Me quedó la espina de no haber ganado un Grand Slam"

Pregunta.- Comenzamos viajando hasta tus inicios como profesional del tenis ¿Cómo recuerdas tu debut como tenista?

Respuesta.- Uno de los días que más recuerdo como profesional fue cuando jugué por primera vez en el Conde de Godó . Pasé la previa y me tocó Sergio Casal, un referente del tenis español, y pude ganarle. Cuando pasé la primera ronda me arrodillé en el suelo como si hubiese ganado un Grand Slam porque fue muy emocionante e ilusionante para mí. Solo tenía 18 años, era un Junior, y a partir de ahí empecé a pasar las previas en torneos como Hamburgo, Roma o Roland Garros. Aquel fue mi primer paso al profesionalismo, ya que antes había jugado torneos pequeños, pero Barcelona fue el momento más especial de los inicios de mi carrera.

Pregunta.- Los amantes del tenis recordarán uno de tus mejores partidos. 1996, cuartos de final del US Open contra Pete Sampras en un encuentro que tuvo de todo: el americano acabó vomitando y tu tuviste pelota de partido, aunque acabaste perdiendo en cinco mangas ¿Cómo recuerdas ese duelo, fue tu punto de inflexión?

Respuesta.- Fue muy dramático y lo recuerdo como un punto de inflexión muy grande en mi carrera. Ahí comencé a creer que podría ser mejor tenista de lo que era y que podría meterme entre los mejores del mundo. Jugar en pista rápida, en Nueva York, contra el número uno del mundo y estar tan cerca de ganarlo me dio alas para crecer y ya el año siguiente me metí en el Top-10 y ganando el Masters dos años después.

Pregunta.- ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y el más amargo?

Respuesta.- El mejor momento es cuando gané el Masters en 1998. Fue la culminación de muchos años de entrenamientos y de sacrificios. También destacaría cuando ganamos la primera Copa Davis del 2000 en Barcelona y con un gran equipo. El momento más amargo podría ser la segunda final que perdí en Roland Garros contra Gustavo Kuerten. Me dolió muchísimo y a día de hoy lo he superado, pero en su momento me afectó bastante.

Pregunta.- ¿Te quedaste con la espina de no haber ganado un Grand Slam?

Respuesta.- Sí, me quedó la espina. En Roland Garros encadené cinco años haciendo como mínimo cuartos de final y llegué a dos finales pero mis rivales fueron mejores. Pensé que estaba bastante cerca de conseguirlo y al final no fui capaz. Con el paso de los años no me influye en mi día a día, pero cuando miro hacia atrás me da algo de rabia pensar que no pude lograr vencer en un Grand Slam.