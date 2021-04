Alejandro Davidovich (Rincón de la Victoria, Málaga, 1999) está progresando cada vez más rápido en su carrera profesional, haciéndose más frecuente que llegue a las últimas rondas de los torneos. El joven tenista malagueño de 21 años consiguió estar en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, sin ceder un solo set, la mayor hazaña de su carrera y rompiendo el muro que le separaba del Top-50, colocándose actualmente en la posición 48 del ranking ATP.

Atiende a Radio Nacional de España en Málaga, preparándose para los Masters 1.000 de Madrid y Roma y su presencia, más que probable, en Roland Garros. “Estoy entrenando duro, estoy con bastante confianza”, asegura.

Por primera vez en tu carrera profesional cosechaste el triunfo ante un Top-10, Matteo Berretini. ¿Qué supone para ti? ¿Mayor confianza? Sí, el año pasado ya tuve mis ocasiones para ganar a un Top-10. También jugué con varios, entonces, tenía esa espinita clavada de ganar a un Top-10. Surgió la ocasión en Montecarlo, ganando a Matteo, que fue un buen partido. Sabía que él venía de lesión, pero aún así, bastante contento estaba de ganar ese partido.

¿Estás recogiendo los frutos de lo sembrado hasta ahora? Sí, todavía me queda mucho camino, sé que estoy entrenando bastante fuerte, estoy más mentalizado para ir subiendo, entonces, se podría decir que sí.

¿Los cuartos de final en Montecarlo y, a la vez, ganar un Top-10 ha sido un golpe de efecto en tu carrera profesional? No, sé que puedo dar más nivel, ha sido una victoria más, obviamente era ganar mi primer Top-10, pero seguimos trabajando porque quiero estar ahí entre los Top-10. Es una victoria más, que sí, nos hace mucha ilusión, pero queremos ir a por más.

Entonces, ¿no te ha sorprendido el nivel mostrado? ¿Más pronto que tarde iba a llegar? Sí, estoy entrenando duro para eso. Estoy con bastante confianza. Sé que algunos partidos tienen que caer o no, pero ya, por cómo estoy jugando, y sé lo que puedo dar, tienen que ir así.

A pesar de tu gran resultado y tu gran actuación en Montecarlo, esta pasada semana caías a las primeras de cambio en el Conde de Godó ante Aleksandr Búblik, número 42 del ranking mundial. ¿Qué sucedió? Yo me retiré del último torneo en Montecarlo contra Tsitsipas con dolores musculares en la cadera. En principio, no íbamos a jugar, pero jugar en casa, ya que solo tenemos tres torneos, hace mucha ilusión, no me lo quería perder. Hicimos un intensivo en fin de semana en la Clínica Sohail, donde yo tengo la fisioterapia y preparación física, y al final pude competir a mi 100%. Estuve jugando bastante bien, demostrando un gran nivel, pero Búblik también juega muy bien. Tiró algunas fichas y le entraron ese día. Yo estaba dando un gran nivel, lo sigo dando, he entrenado y estoy a mi nivel. Poco de suerte para él ese partido, pero ya está, nada más.

Tienes 21 años, ¿el objetivo es más pronto que tarde estar en ese Top-10? ¿Lo ves posible? Sí, vamos a poco a poco, mejorando los detalles, que todavía quedan muchos, tanto mental, como físicos, como tácticos, técnicos, de todo un poco, pero sí, el objetivo es llegar ahí en un par de años.

Imagino que también hay otro objetivo de cara a este año y es convertirse en el cuarto mejor jugador español del ranking ATP y así lograr ese derecho de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Tienes esa intención de luchar para estar en tus primeros Juegos Olímpicos? Sinceramente, el otro día lo estuve hablando con mi primer entrenador. Yo si no hubiese Covid, no hubiese ido a los Juegos Olímpicos, estaba muy lejos todavía. Jugar los JJOO es una ilusión muy grande y tengo muchas ganas. Sí que es verdad que, al principio de año, era un objetivo bastante claro, pero ahora mismo, lo vemos como un regalo al trabajo que hemos hecho, en el caso de vayamos a ir. Nosotros vamos a ir pensando en seguir mejorando, seguir subiendo escalas en el ranking ATP y si los Juegos Olímpicos tienen que venir, que sea por la recompensa que estoy haciendo este año porque, como te he dicho, no hubiese ido a los Juegos Olímpicos y me hubiese tenido que esperar cuatro años más, entonces, vamos a tomar con una recompensa, si voy a ir, al final.

¿Hay mucho margen de mejora en tu juego o has alcanzado casi tu madurez tenística? No, yo creo que todavía no he llegado ni al 60%, todavía queda mucho por mejorar. Yo lo sé, y también me lo dicen, que hay muchas cosas que tengo que mejorar y que estamos en ello.

¿Piensas que estás cerca de participar en el combinado español de la Copa Davis? Yo creo que este año, si sigo trabajando, si sigo haciéndolo bien, yo creo que me debería de llamar.

¿Es una ilusión para ti, verdad, al ser España una de las potencias mundiales -junto con Serbia- del tenis? Sí, somos un equipo que, los tres primeros españoles, están en el Top-15, entonces, somos bastante potentes como nación.

Por costumbre y cultura, los tenistas españoles son especialistas en la superficie de tierra. Tú, ¿dónde te ves más cómodo o cuál es la superficie donde puedes ofrecer tu mejor versatilidad en tu juego? Puedo ofrecer en todo tipo de superficies. Me adapto muy bien siempre a todas las superficies. En pista rápida, puedo desplegar mi potencia, en tierra tengo más tiempo y también tengo esa explosividad y, sobre todo, en hierba me gusta jugar. Siempre lo digo, en hierba, aunque después no tenga los resultados buenos, porque todavía solo he jugado un año, a mí me encanta jugar, me gusta cómo se juega en hierba porque es muy difícil.

¿Los siguientes objetivos más inmediatos, entiendo, que serán acudir al Masters 1.000 de Madrid y Roma y la presencia en Roland Garros? Claro, ahora compito en Estoril esta semana, luego Madrid, Roma, no sé si jugaremos algún torneo Top 250 y preparar bien Roland Garros. Tenemos ahí una semana de descanso y cerrar la etapa de tierra porque viene la de hierba.

Alcaraz, Munar, tú, la verdad que la precocidad de los tenistas españoles está siendo presente. ¿Hay relevo generacional en el tenis cuando se retire Rafa Nadal? Obviamente, habrá otros españoles que estén ahí. Roberto sigue a un gran nivel, Pablo sigue a un gran nivel, Alberto también está cuarenta en el ranking ATP, entonces, todavía hay que superar a ellos porque, no solo es Rafa, obviamente Rafa es el número dos, pero todavía hay mucho camino y tres jugadores más que están ahí dándolo todo también.

Llevas muchos años con tu entrenador, Jorge Aguirre. Se ve buena complicidad. Si, llevo con él unos diez años, es como mi segundo padre, siempre me ha guiado por donde debo ir. Ha acertado la verdad porque no sé si hubiese seguido jugando al tenis de como era mi carácter y gracias a él estoy donde estoy y todo el equipo que tengo detrás también.

En cuanto a tu personalidad, ¿eres un ser más reflexivo o más nervioso cuando estás en pista? Antes era un ser más nervioso, ahora intento estar más calmado, gracias a Antonio, que es mi psicólogo. Estamos mejorando ese aspecto, ser menos ansioso, tanto dentro como fuera, porque soy un poco más hiperactivo. Sí, que me cuesta estar más relajado, estamos usando también la meditación, estar tranquilo durante más minutos, sin pensar en nada, sí estamos trabajando.

¿Qué porcentaje le das al aspecto mental para llegar al éxito? Un 80%. Hay muchos chicos que juegan muy bien, se ve siempre en los 16 o 17 años, pero después la cabeza no funciona, aunque tengas mucho talento. Con talento, no llegas a nada.

¿Eres un tenista más de fondo que de saque y volea? Sí, obviamente, en la pista de hierba, sí que me gusta jugar ese juego, pero me gusta estar de fondo en pista rápida o en tierra, pero cuando tengo la ocasión, me gusta ser agresivo y subir a la red.

Rafa Nadal es una de las figuras del tenis español. En el lado positivo, tenemos a uno de los mejores de la historia, pero en el lado negativo, a veces deslumbra a otros tenistas que logran grandes éxitos en el tenis español. ¿Tú cómo lo ves? Rafa no se puede comparar con nadie. Rafa es y, seguramente, será uno de los tenistas y deportistas españoles que ha marcado una época. Hacer lo que ha hecho Rafa es, prácticamente, imposible. Sí, le puedes quitar un poco más de luz cuando jugaba Ferrer, que ha sido tres en el ranking mundial. Estamos hablando que David ha tenido un carrerón y no ha brillando tanto como Rafa. No se puede comparar porque son vidas distintas. Yo estoy casi en la carrera final de Rafa y eso me permite cuando él se retire, dé un paso más adelante.

Tu nombre está sonando con fuerza en los mentideros del tenis, ¿te genera presión o eres un ser que, cada vez, intenta ser más tranquilo? Antes, me generaba más presión cuando estaba en la época de junior y era un poco más crio. Ahora mismo, estoy muy tranquilo, sé que si hago las cosas bien y más tranquilas con mi equipo, no me tiene que surgir ninguna presión por nadie porque es mi vida, es mi camino y nadie me tiene que decir nada, es decir, las cosas malas. De la gente fuera, yo escucharé sus buenas opiniones, pero si son malas, no me hacen falta.

¿Cuál es la victoria que te haría más ilusión ganar? Wimbledon. Al final, allí es donde surgió el tenis y cuando se va a ese torneo se respira otra cosa.

Conocemos esa gran atención que tienes hacia el bienestar de los animales y eso se ha materializado en un nuevo proyecto que ha visto la luz: adoptas.org. Cuéntanos más detalles. Es un proyecto que lo hemos sacado a la luz en la semana del Andalucia Open. Tenía muchas ganas, muchos meses trabajando en ese proyecto. Lo que nosotros hacemos es una plataforma de mediación entre el adoptante y la protectora. Si quieres adoptar a un perro, un gato o cualquier animal pequeño, vas a través de esa página y puedes donar directamente a la protectora -estamos en un proceso de una fundación que está en marcha y cuando esté terminada se podrá donar- y buscar patrocinadores y sponsors para ayudar a la protectoras de España. Somos el primer país con más abandonos en Europa, con más de 300.000 animales al año. Después de la pandemia, quería dar mi granito de arena para ayudar a los animales. Esa fue mi idea, sé que algunos países también se hace y va bien. Nosotros estamos empezando, tenemos bastantes animales y cada vez estamos aumentando la cifra. Muy contentos del proyecto y que, poco a poco, se haga más visible y sensibilizar a las personas del no maltrato y abandono porque no son un peluche, no son un juguete y tienen sentimientos.