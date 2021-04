El tenista español Roberto Bautista ha dado la sorpresa en el Masters 1000 de Miami al vencer al primer favorito, el ruso Daniil Medvedev. Bautista se impuso al número 2 del mundo por 4-6 y 2-6, después de una hora y treinta y tres minutos de partido, y alcanza así las semifinales del torneo.

El jugador español, séptimo cabeza de serie, provocó la tercera derrota de la temporada del jugador moscovita, de 25 años, ganador este año en Marsella y que, entre sus diez títulos, sobresalen el de las finales ATP y tres Masters 1000.

“You cannot pass this wall ❌ @BautistaAgut is rock solid tonight at the #MiamiOpen �� pic.twitter.com/wtjWkNTDb3“