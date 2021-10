El número dos del mundo, Rafa Nadal, no ha podido participar con España en la ATP Cup por unas molestias en la espalda. El balear anunció su ausencia poco antes del inicio del torneo pero Pablo Carreño y Roberto Bautista lograron la victoria para el conjunto español al vencer a los australianos John Millman y Álex De Miñaur, respectivamente.

Fue Carreño el que sumó el primer punto cuando superó a Millman por 6-2 y 6-4 y después Bautista remontó a De Miñaur por 4-6, 6-4 y 6-4 para lograr el pase de España.

Por último España terminó ganando 3-0 a Australia, ya que Carreño y Granollers también se llevaron la victoria en el duelo de dobles ante Peers y Saville por 6-4 y 7-5.

Nadal anunció su ausencia mediante un mensaje en sus redes sociales en el que señalaba que desde que llegó a Melbourne tiene unas molestias en la espalda. Además, señaló también que espera poder jugar el jueves y daba todo su apoyo a sus copañeros, que no le defraudaron.

“Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos ����“