Con la marcha de Sainz a Ferrri a final de temporada, en McLaren quedaba un asiento vacío que la escudería no ha tardado en ocupar. Unas horas despúes del anuncio oficial de Ferrari, la escudería británica anunciaba que Daniel Ricciardo será el sustituto de Sainz para la temporada que viene.

