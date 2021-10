La UEFA ha obligado a Athletic Club y Real Sociedad a tomar una difícil decisión: Jugar la final de Copa del Rey antes de la primera semana de agosto y, por lo tanto, a puerta cerrada o perder el acceso directo a la fase de grupos de la Europa League que tendría el campeón y jugarla con las dos aficiones cuando sea posible.

La final de la Copa del Rey 2019-20 estaba llamada a pasar a la historia del fútbol vasco, los dos clásicos de Euskadi, la Real Sociedad y el Athletic Club, Athletic y Real. Nunca se habían visto las caras en el partido por el título del 'torneo del KO'.

Ahora, el equipo de Vizcaya y el de Guipúzcoa deberán decidir si privan a sus aficiones de disfrutar del viaje y de presenciar en directo un partido histórico o perder la opción de jugar en Europa la temporada 2020-21.

El subcampeón de Copa no tiene plaza europea

En los supuestos de terminar la Liga o que la Real la finalice en las plazas Champions como está actualmente, el Athletic tampoco obtendría plaza europea como subcampeón de Copa. La normativa UEFA obliga a que sólo el campeón de las copas nacionales puede obtener plaza europea por esa vía, nunca iría el subcampeón y esa plaza va para el siguiente clasificado en la Liga, en este caso, el séptimo de la Liga española.

El día en que se debía disputar la final de Copa, las aficiones engalanaron sus balcones EFE

Por lo tanto, la Europa League no puede comenzar sin que se haya jugado la final, la opción de poner una bola en el bombo 'ganador final Copa España' no es posible porque influiría en si debían jugar previas o no, incluso afectar a terceros equipos, pues si la ganase la Real no sería el Athletic el que entrara directamente a la fase de grupos sino el séptimo de la Liga el que la disputaría si pasase las rondas previas.